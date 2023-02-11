İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, toplanan yardımların bölgeye ulaştırıldığını ifade ederek, depremzedelere ulaştırılması gereken ihtiyaç listesi ile ilgili çağrıda bulundu.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, toplanan yardımların bölgeye ulaştırıldığını ifade ederek, depremzedelere ulaştırılması gereken ihtiyaç listesi ile ilgili çağrıda bulundu.

Başkan Kaya sosyal medya aracılığıyla yaptığı çağrıda, “Adıyaman başta olmak üzere deprem bölgesine gönderdiğimiz yardım malzemelerinin depremzede kardeşlerimizi ulaştığına dair güzel haberler bölgeden gelmeye devam ediyor. Az çok demeden elindeki imkanlar ile yardım kampanyamıza destek olan tüm vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.

Bu vesileyle yardım kampanyasına destek olmak isteyen vatandaşlarımıza önemli bir çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen deprem bölgesi ihtiyaç listesinde yer alan (giyim eşyalarının kullanılmamış olması çok önemli) malzemeleri getirmenizi rica ediyoruz” dedi.