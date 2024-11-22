İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, 22 Kasım Dünya Diş Hekimleri Günü dolayısıyla ilçedeki diş hekimlerini kliniklerinde ziyaret ederek hekimlerin özel günlerini kutladı ve çiçek takdim etti.

Anlamlı etkinliklerle ilçedeki vatandaşların gönlüne dokunan ve toplumun her kesiminin takdirini kazanan Başkan Kaya ilçesinde sağlık hizmeti veren diş hekimlerini de unutmadı. İncirliova’daki diş hekimlerini kliniklerinde ziyaret eden Başkan Kaya’ya ziyaretlerde Belediye Başkan Yardımcıları Metin Korucu, Polat Tanrıkulu, Çetin Bayatlı ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yasemin Özcan Küçük eşlik etti. Diş hekimleri, Başkan Kaya ve ekibinin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, bu özel günde hatırlanmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler.

Ziyaretlerin ardından 22 Kasım Dünya Diş Hekimleri Günü’ne ilişkin konuşan Başkan Kaya, "İlçemizde sağlık hizmeti veren diş hekimlerimizi ziyaret ederek, onların kıymetini bir kez daha vurgulamak ve emekleri için teşekkür etmek adına bu anlamlı günlerinde yanlarında olduk. Bu vesileyle 22 Kasım Dünya Diş Hekimleri Günü’nü en içten dileklerim ile kutluyor, tüm diş hekimlerimize sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler diliyorum" dedi.