İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, ilçenin asırlık çınarlarından olan 1925 doğumlu Ahmet Maden’e 100. yaş gününde anlamlı bir sürpriz hazırladı.

Başkan Kaya ilçenin yaşayan tarihi ’Tavukçu Ahmet’ lakaplı Ahmet Maden’i doğum gününde Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evinde ziyaret etti. 100. yaşını kutlayan koca çınar kendisi için hazırlanan pastasının mumlarını Başkan Kaya ile birlikte üfledi. Başkan Kaya’nın sürpriz ziyareti, asırlık çınarın yüzünü güldürdü. Doğum gününde kendisini unutmayan Başkan Kaya’ya teşekkür eden Madeni sürprizden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 100 yaşını kutlayan Maden, Başkan Kaya için "O benim için kardeşten, evlattan ötedir. Her zaman arar sorar. Sağ olsun hiç yalnızlık hissettirmez. Doğum günümde de beni çok memnun etti. Allah ondan razı olsun" dedi.

Sürpriz doğum gününe ilişkin açıklama yapan Başkan Kaya, "Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü’nden emekli baba dostum, koca çınar, mahallemizin ’Tavukçu Ahmet Amcası’ değerli büyüğümüz Ahmet Maden’in 100. yaş gününde kendisine doğum günü sürprizi yaptık. Ahmet amcamızın mutluğuna ortak olarak hem yeni yaşını kutladık, hem de kendisinin güzel sohbeti ile eski günleri yad ettik. Bizleri büyüten, yetiştiren ve tecrübeleri ile rehber olan, gölgesinde hayat ve bereket bulduğumuz koca çınarlarımız her zaman başımızın tacı. Yaşayan tarihimiz Ahmet amcamıza ve bizleri ağırlayan kıymetli ailesine teşekkür ediyor, koca çınarımıza yeni yaşı ile birlikte sağlıklı uzun ömürler ve esenlikler diliyorum. 100 yaşındaki delikanlımıza maşallah" ifadelerine yer verdi.