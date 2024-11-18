Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Ortahisar mahalle muhtarlarıyla kahvaltı programında bir araya geldi. Muhtarların yol arkadaşları olduğunu ifade eden Başkan Kaya, “87 mahallemizdeki herhangi bir muhtarımızın derdi, bizim derdimizdir” dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, yeni haftaya muhtarlar toplantısı ile başladı. Başkan Kaya, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri ile birlikte Ortahisar Muhtarlar Derneği Başkanı Muhittin Eyüpoğlu ve mahalle muhtarlarıyla kahvaltıda bir araya gelerek önemli mesajlar verdi.

Programda konuşan Başkan Kaya, muhtarlarla birlikte Ortahisar’ı daha yaşanabilir ve daha güzel bir kent olması için gayret ettiklerini belirterek, “Biliyorsunuz 19 Ekim Muhtarlar Günüydü. O gün şehir dışındaki programımız nedeniyle bir araya gelememiştik. Bu programı yapıp sizlerle hasbihal etmeyi, birlikte bir yemek yemeyi çok istiyorduk ama programlar elvermediği için bugüne sarktı. Hep birlikte burada bir aile olduk. Bir parça ekmeği paylaşmak çok kıymetlidir. Hepimiz bu şehrin evladıyız. Bu şehrin daha yaşanabilir, daha güzel bir kent olması adına her birimiz olduğumuz yerde canla başla gayret ediyoruz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu yok. Bir aile içinde, bir aile anlayışı içinde birbirimize omuz veriyoruz ve destek oluyoruz. Bu sonuna kadar böyle devam edecek” dedi.

Kamu hizmetlerinin sunumunda yapılan işlerin kaliteli olmasının önemine işaret eden Başkan Kaya, sınırlı kaynakları doğru, yerinde ve verimli bir şekilde kullanmaya özen gösterdiklerinin altını çizerek şöyle konuştu:

“87 mahallemizdeki herhangi bir muhtarımızın derdi, bizim derdimizdir. Ama bu diyalog yollarını iyi kullanmamız lazım. Birbirini incitmeden, birbirini rencide etmeden, ne konuştuğumuzu bilmeliyiz. Ufacık şeyleri büyüterek yol alma şansımız yok. Oturarak, konuşarak çözemeyeceğimiz sorunumuz yok. Elimizden geldiğince, işleri sıraya koyarak imkânlarımızı seferber edeceğiz. Gönül ister ki, bütün sorunları anında çözelim ama öyle ne imkânımız, ne bütçemiz ne de kaynağımız var. İletilen bütün sorunlara duyarlıyız. Çalışma arkadaşlarım anında notunu alıyor, planlamasını yapıyor. Ekip gönderiyor, inceliyor, yapılabilirliğini yerinde inceliyor. Kamu kaynaklarını da verimli kullanıyor. Birkaç yerde örneğini yaşadık, istinat duvarı yapılmış, devletin, milletin parası harcanmış. Ama yıkılmış! Niye? Doğru iş yapılmamış. Ya da asfalt yapılmış, standartlara uyulmamış, beton dökülmüş standartlara uyulmadan yapılmış. Bu tür işlemlere ben asla izin vermem. Yapılan iş belki biraz geç olur; ama düzgün olur, standartlara uygun olur. Bilimin, Fen’in, mühendisin dediği kurallar çerçevesinde olur. Bir çakıl taşını bile zayi etmeye hakkımız yok. Elimizden geldiğince işleri, sıraya koyup yapma gayreti içinde olduğumuzu siz de biliyorsunuz.”

Muhtarlık müessesesinin taşıdığı önemi vurgulayan Başkan Kaya, “Sizler bizim mesai arkadaşlarımızsınız, mahallelerdeki yol arkadaşlarımızsınız. İlk geldiğimizde söylemiştim, ‘Muhtarlarımızla istişare halinde yol yürüyeceğiz’ demiştim. Bir mahallede bir imalat yapıyorsak, ekibimiz orada çalışıyorsa, muhtarımıza mutlaka bilgi verilsin. Biz meseleye çözüm odaklı bakıyoruz, derdimiz üzüm yemek. Derdimiz milletimize, şehrimize hizmet etmek, derdimiz milletimizin hayır duasını almak. Muhtarlarımıza her zaman kapımız açık gönlümüz açıktır, her dakika muhtarlarımızla görüşmeye açığım, bunu sizler de biliyorsunuz” şeklinde konuştu.