Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, belediyede çalışan işçilerin kullandığı iş elbiselerinin üretimi için bir tekstil atölyesi kuracaklarını belirterek bu alanda 300’e yakın istihdam oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Ortahisar Mahallesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Hat, tezhip, minyatür, ebru, çini ve yağlıboya eserler üreten sanatçıların bulunduğu Mahi sanat evine giden Başkan Kaya, daha sonra Yıldıray Yıldırım ve Filiz Yıldırım’ın resim ve el işi atölyesini ve son olarak da üç kadın tarafından işletilen bir tekstil atölyesini ziyaret etti. Kadınların iş dünyasında olması ve üretim yapmasının kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Başkan Kaya, Ortahisar Belediyesi olarak belediye personelinin iş kıyafetlerinin dikileceği bir tekstil atölyesi kurmayı planladıklarını söyledi.

"Parayı Trabzon’da tutmalıyız"

Atölyede 300’e yakın istihdamın sağlanmasının hedeflendiğini belirten Başkan Kaya, “Belediye olarak yıllık yaklaşık 8 milyon lira ödeyerek iş elbisesi alıyoruz. Temizlik işleri, park bahçeler ve diğer personellerimiz için yazlık ve kışlık olmak üzere iş kıyafeti alımı için yıllık 8 milyon lira gibi bir rakam harcıyoruz. ’Bu parayı nasıl Trabzon’da tutabiliriz?’ sorusuna cevap aradım. Bunun sonucunda da ‘bir tekstil atölyesi kuralım, kızlarımız, kadınlarımız gelsinler orada üretim yapsınlar. O 8 milyon lira da bizim bünyemizde kalsın. Böylece kendi kıyafetlerimizi kendimiz dikmiş olalım’ dedik. Bu şekilde başlamayı planlıyoruz. Zamanla bunu geliştirip, büyütüp 300-500 kadınımıza nasıl istihdam sağlayabiliriz diye çalışacağız. Sonrasında, diğer belediyelere de kıyafet dikelim diye bir düşüncemiz var” dedi. Tekstil atölyesiyle ilgili ilk adımın atıldığını da kaydeden Başkan Kaya, malzeme ve makinelerin temini konusunda görüşmeler yaptıklarını ve yakında start vereceklerini sözlerine ekledi.