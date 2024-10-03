CHP’li üyeleri ikna eden İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya İller Bankası’nda 22 Milyon TL kredi kullanımı için yetkiyi aldı.

İncirliova Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı ikinci oturumu gerçekleşti. İlk oturumda komisyona havale edilen maddelerin görüşüldüğü toplantıda belediye meclisi Başkan Kaya’ya 2024 yılı içerisinde belediyeden emekli olmuş ve emekliye ayrılacak işçilerin tazminatlarının tek seferde ödenmesi için İller Bankası’ndan kullanılmak üzere 22 Milyon TL kredi için yetki verdi.

İşçi kıdem tazminatların ödenmesi için İller Bankası’ndan kredi kullanımını içeren maddenin oylanmasından önce CHP’li meclis üyelerine hitaben konuşan Başkan Kaya, “Bugüne kadar ne kredi kullandıysak kuruş kuruş hesabını verdik. Bununda vereceğiz. Bu kredi işçilerimizin kıdem tazminatının tek seferde ödemesi için kullanılacak. Bu işçilerimiz arasında kanser tedavisi gördüğü için paraya ihtiyaç duyan, çocuğunun nişanını, düğününü, sünnetini yapmış olan ve buradan gelecek parayı bekleyen emeklilerimiz var. Bunların mağdur edilmemesi lazım. Meclis üyelerimizden beklentimiz hizmete engel olmamaları. Hepimiz aynı ilçenin evlatlarıyız. İncirliova’nın faydasına olacak işlerde siyaseti bir kenara bırakmalı ve birlik olmalıyız” dedi.

Başkan Kaya’nın konuşmasının ardından yapılan oylamada İncirliova belediye meclisi 22 Milyon kredi kullanımı için oy çokluğu ile Başkan Kaya’ya yetki verdi. Oturumda CHP’li üyeler Mustafa Aytekin ve Ercan Köseoğlu hayır oyu kullanırken Başkan Kaya, toplantının ardından karara destek veren meclis üyelerine teşekkür etti.