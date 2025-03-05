Mahalle iftarlarında halkla buluşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Erdoğdu Mahallesi’nde yapılan iftar programı sonrasında gençleri dinledi, işsizlikle ile ilgili konuştu.

Zor bir tablonun içerisinde belediyeyi yönettiklerini ifade eden Başkan Kaya, "Rahata erersek, yeni tesisler açarsak, buralarda ben de gençlerin çalışmasını istiyorum ama şu anda maalesef önümüzü göremiyoruz. Yarın neyle karşı karşıya kalacağımızı dahi öngöremiyoruz" dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, mahalle iftar programları kapsamında dün akşam, Erdoğdu mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Erdoğdu Cami yanında kurulan iftar çadırına gelen Başkan Kaya, sevgi gösterileriyle karşılandı. Gösterilen ilgiye teşekkür eden Başkan Kaya, mahalle sakinleriyle kucaklaştı.

İftar programına, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, 1 Nolu Erdoğdu Mahalle Muhtarı Şenol Yılmaz, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcıları Cüneyit Zorlu, Mustafa Özer İskender, Ernul Arslan, ORBEL Genel Müdürü Celal Akaç, çok sayıda mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri katıldı.

Okunan ezan sonrası dualar edildi, birlikte iftar yapıldı. Başkan Kaya, Erdoğdu Merkez Cami’de kılınan teravih namazı sonrasında, mahalle sakinlerine Ortahisar Belediyesi tarafından dökülen lokmalardan ikram etti.

İftar sonrası mahalle halkıyla sohbet eden Başkan Kaya, kısıtlı imkânlara ve üzerlerindeki baskılara rağmen halkın takdirini kazanan pek çok çalışma yaptıklarını söyledi.

Bilhassa gençlerin işsizlikle ilgili şikâyetlerini dinleyen Başkan Kaya, işsizliğin sadece Trabzon’un değil, Türkiye’nin çok acı bir gerçeği olduğunu dile getirdi.

Ortahisar Belediyesi’nden binlerce kişinin iş talebinde bulunduğunu hatırlatan Başkan Kaya, "Gerçekten çok zor bir tablonun içerisinde belediyeyi yönetiyoruz. Rahata erersek, yeni tesisler açarsak, buralarda ben de gençlerin çalışmasını istiyorum. Fakat tablo o kadar sıkıntılı ki önümüzü görebilsek ben de size rahat konuşurum ama şu anda maalesef önümüzü göremiyoruz. Yarın neyle karşı karşıya kalacağımı dahi öngöremiyorum" diye konuştu.