İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya beş yaşında geçirdiği trafik kazası sonrası sol ayağını kaybeden Berkay Uslu’nun artık kullanılamaz halde olan protezinin yenilenmesi için başlatılan Aydın Valiliği onaylı yardım kampanyasında toplanan miktarı açıkladı ve destek çağrısını yineledi.

Başkan Kaya, geçtiğimiz günlerde 2024 Avrupa Büyükler Para-Karate Şampiyonası bronz madalya sahibi olan, Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi Berkay Uslu’yu makamında ağırlamış ve Engelli Milli Sporcu için başlatılan yardım kampanyasına destek çağrısında bulunmuştu. Başkan Kaya bugün de yardım kampanyası için oluşturulan hesapta 50 bin TL toplandığını, yeni protez için 110 bin TL’ye daha ihtiyaç olduğunu açıklayarak destek çağrısını yineledi.

Genç sporcunun normal hayatına rahat bir şekilde devam edebilmesi için tüm hayırseverleri kampanyaya destek olmaya çağıran Başkan Kaya, “Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi ve aynı zamanda madalyalı milli sporcumuz Berkay’ın protezinin yenilenmesi için destek olduğumuz Aydın Valiliği onaylı yardım kampanyasında toplanan miktar bugün itibariyle 50 bin TL’ye ulaştı. Genç kardeşimizin protezinin yenilenmesi için 110 bin TL’ye daha ihtiyaç var. Ziraat Bankası Aydın Şubesi TR75 0001 0000 3391 1962 5650 04 IBAN numarası üzerinden yardım kampanyasına katkıda bulunan herkese teşekkür ediyor, destek olmak isteyen tüm hayırsever vatandaşlarımızı Berkay evladımıza destek olmaya davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.