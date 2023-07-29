Belde ve vatandaşlar için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Akçakiraz Belde Belediye Başkanı Sabahattin Kaya, “İnşallah 31 Mart 2024’e kadar gece gündüz demeden sahada, arazide ve meydanda olacağız” dedi.

Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede iş makinesi filosunu genişleten Başkan Kaya, açıklamalarda bulundu.

Başkan Kaya, “Yaklaşık 2 ay önce araç filomuza bir kepçe kazandırmıştık. Daha güzel hizmetler üretmeyi daha kaliteli ve konforlu hizmet yapmayı vatandaşın taleplerini en hızlı şekilde karşılamayı ilke edinmiş bir belediye başkanı olarak, seçildiğimiz ilk günden beri adımlarımızı hep bu yönde attık. Yaklaşık 15 gün önce Ankara ziyaretimizde kıymetli Eski Belediye Başkanımız Mücahit Yanılmaz’ın katkılarıyla Genel Başkan Yardımcımız Yusuf Ziya Yılmaz ile görüştük. Genel başkan yardımcımızın talimatlarıyla ve Türkiye Belediyeler Birliğinin katkılarıyla bugün Akçakiraz Belediyesine bir kepçe daha kazandırmış olduk" diye konuştu.

Çalışmalara aralıksız devam ettiklerini aktaran Kaya, "Rabbim başarılarımızı daim dostlarımıza karşı aziz kılsın. İnşallah Akçakiraz Belediyesi kendi bölgesinde ve kendi mecrasında en iyi hizmeti en kısa sürede üretecek bir yönetim sergileyecek. Biz belediye olarak arkadaşlarımızla bir uyum içerisinde çalışıyoruz. Kıymetli belediye meclis üyelerimizle, muhtarlarımızla ve belediye personellerimizle güzel bir ritim yakaladık. Beldemiz ve vatandaşlarımız için gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah 31 Mart 2024’e kadar gece gündüz demeden sahada, arazide ve meydanda olacağız” şeklinde konuştu.