Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, 9 günlük Kurban Bayramı arası sonrasında mesaiye bayramlaşma ile başladı.

Meram Belediyesi, 9 günlük Kurban Bayramı arası sonrasında mesaiye bayramlaşma ile başladı. İlk olarak sabahın ilk saatlerinde Arif Bilge Tesislerinde personelle bir araya gelen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, burada yaptığı konuşmada tüm çalışanlara teşekkür etti. İlçenin bayramı huzur ve esenlik içerisinde tamamlanmasında Meram Belediyesi personelinin önemli payı olduğuna vurgu yapan Başkan Kavuş, “Kurban Bayramı’nın güzelliklerle tamamlanmasında sizlerin imzası var. Belediye hizmetlerini bayram boyunca aksatmadan sürdüren mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Tüm bu güzel hizmetlerin ve fedakarlıkların arkasında öncelikle ‘ekip ruhu’ ve yakaladığımız sinerjinin olduğuna inanıyoruz. Meram ailesi olarak daha güzel yarınlara ulaşmak için hep beraber çaba sarf etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Kavuş, “Hemşerilerimizden aldığımız iltifatlar bizi mutlu etti”

Meram Belediyesi Arif Bilge Tesisleri’nden sonra hizmet binasına geçen Başkan Mustafa Kavuş, buradaki mesai arkadaşlarının da tek tek bayramlarını kutladı. Gösterdikleri gayretler sayesinde vatandaşlardan güzel iltifatlar aldıklarını belirten ve bunun için tüm çalışanlara şükranlarını yineleyen Başkan Mustafa Kavuş, “Hepimiz bir legonun parçaları gibiyiz. Birbirimizi tamamlayarak hizmetlerimize devam ediyoruz. Hemşerilerimizin memnuniyeti çok yüksek ve yükselmeye de devam ediyor. Hemşerilerimiz nezdinde kanaat puanımızın bu kadar yüksek olması bizleri sevindiriyor. Seçim çalışmaları boyunca bu gerçeğe bizzat kendimiz şahit olduk. Bize ve kurumumuza karşı müthiş olumlu bir hava vardı. Çünkü biz yaptığımız işi doğru, düzgün ortaya koyuyor, sevgi ve saygı çerçevesinde yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz” dedi.