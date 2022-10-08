Konya’nın Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, öncülük ettikleri bir kooperatifin daha müjdesini paylaşarak, “Sosyal konut anlayışına olabildiğince yaklaşan yeni projemiz Meram Gödene Evleri de Meramlılar için özel ve sunduğu imkanlarla insanımıza umut olacak” dedi.

Konya’nın Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, öncülük ettikleri bir kooperatifin daha müjdesini paylaşarak, “Sosyal konut anlayışına olabildiğince yaklaşan yeni projemiz Meram Gödene Evleri de Meramlılar için özel ve sunduğu imkanlarla insanımıza umut olacak” dedi.

Meram, Büyük Konut Hamlesi çerçevesinde yeni bir kooperatife daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 9. hamlenin ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, hemşehrileriyle her buluşmalarının ayrı bir müjdeyi de beraberinde getirdiğini dile getirerek, bundan duyduğu mutluluğu dile getirdi. “Bugüne kadar Meram için ne söz verdiysek yerine getirdik, getirmeye de devam ediyoruz” diye konuşan Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Üç buçuk yıllık süre zarfında Meram’da kentsel dönüşümden altyapıya, sağlıktan ulaşıma, eğitimden turizme, binlerce hektarlık yeşil alandan çevre ve şehirciliğe kadar pek çok yatırımı hemşehrilerimin hizmetine sunduk. Tüm bunları yaparken de her zaman milletimizin sesine kulak verip onlardan gelen talebi baş tacı ederek hareket ettik. Modern, sorunsuz bir Meram için değişim ve dönüşüm hassasiyetimizi de azim ve kararlılıkla güçlü bir şekilde sürdürüyoruz.”

“Tüm ülkeye örnek bir kooperatifçilik modelini hayata geçirdik”

Kentsel dönüşüm çalışmalarını kelimenin tam anlamıyla bir seferberlik ruhuyla yürüttüklerini ifade eden Başkan Kavuş, bu çalışmalarla sadece Meram’ı değil hayatları da değiştirdiklerini, insana dokunduklarını ve sadece evler, konutlar, iş yerleri değil, Meram’a yeni bir gelecek inşa ettiklerini ifade etti. Tüm bu değişimi, Meram’ın ruhunu kaybetmeden yaşaması için mücadele verdiklerini ifade eden Başkan Kavuş, “Ayrıca şundan da eminiz ki, öncülük ettiğimiz her kooperatif, Meram’ın çehresini değiştirecek daha büyük bir dönüşümün tetikleyicisi olacaktır. Kooperatifçilikte sadece Konya’ya değil Türkiye’ye örnek olacak bir modeli hayata geçirdik. İşte bu modelin yeni meyvesi Meram Gödene Evleri’ni hayata geçiriyoruz. Meram Gödene Evleri, ilçemize, şehrimize ve sahiplerine şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

“Huzurlu ve güvenli şehir anlayışımızın yansımaları bu kooperatifimizde de var”

Meram Gödene Evleri’nde de, tıpkı diğerlerinde olduğu gibi sadece dört duvardan ibaret evler üretilmeyeceğini ve huzurla yaşanılacak yuvalar ve sosyal alanlar da kazandırılmasına özen gösterildiğini kaydeden Başkan Kavuş, kooperatif hakkında da şu bilgileri yer verdi: “Gödene Mahallesi Hanedan Caddesi üzerinde yükselecek olan kooperatif, toplamda 276 daireden oluşacak. 276 konutun 176’sı için üyelik alınacak, projenin ön başvuruları ise 8 - 14 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Toplamda 23 bin metrekare arsa alanına sahip ve zemin+5 katlı 12 ayrı bloktan oluşan Gödene Evleri’nde konutlar, 2+1 ve 122 metrekare büyüklükte projelendirildi. Huzurlu ve güvenli şehir anlayışımızın yansımaları bu kooperatifimizde de var. 6 bin metrekare sosyal yaşam alanı içerisinde ise; yeşil alan, çocuk oyun alanları ve spor alanları ile sakinlerine ferah ve konforlu bir yaşam sunacak. Ayrıca her daire için bir adet kapalı otopark yeri ayrıldı.”

“Meramlı hemşehrilerimiz için pozitif ayrımcılık uyguladık”

Bu projede de, sahiplerine yüksek standartlarda bir yaşam sunulacağını söyleyen Başkan Kavuş, “Projede ayrılan 2 bin 89 metrekare ticari alanda, sadece site sakinlerinin değil çevre sitelerin de ihtiyacı önemli ölçüde karşılanacak. Bu kooperatifte de hemşerilerim Meramlı olmanın ayrıcalığını yaşayacaklar, onlar için yine pozitif ayrımcılık uygulayacağız. Kooperatife başvuruda bulunmanın ilk şartı Meram’da ikamet ediyor olmak. Gödene Evleri’ne sadece, başvuru tarihi itibariyle Meram’da ikamet edenler başvurabilecekler. Diğer önemli şartlar ise sosyal belediyecilik anlayışımızın bir gereği olarak hane halkı gelirinin 16 bin TL ve aşağısında olması ve üzerinde herhangi bir mesken tapusunun bulunmaması gerekmektedir. Ayrıca her haneden tek başvuru kabul edilecektir. Meram Gödene Evleri, hemşerilerimiz için maddi anlamda da mümkün olabilecek en uygun fırsatı da sunuyor. Bu çerçevede kooperatifin ödemeleri ise; başvuru ücreti 5 bin TL, peşinat 150 bin TL, aylık aidatlar ise 3 bin 750 TL olarak belirlendi” şeklinde konuştu.

“Meram’ın büyük konut hamlesi 7 bin 252 konuta, teslim edilen konut sayısı da 806’ya ulaştı”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, sözlerini şöyle tamamladı:

“Meram Gödene Evleriyle birlikte toplam 9 kooperatifle ulaştığımız 7 bin 252 konut sayısı, yaklaşık 550 bin metrekare sosyal ve yeşil alanların yanı sıra ticari alanlar bizim kentsel dönüşümde seferberlik anlayışımızın eseridir. Bir taraftan inşaatlar tüm hızıyla devam ederken diğer taraftan da son 3 yılda 806 ailemiz de artık güvenli binalarıyla, sosyal donatılarıyla, yeşil alanlarıyla huzur içinde hayatlarını sürdürebilecekleri yuvalarına kavuştu. Gödene Evlerimiz, şehrimize ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Bizler, Meram’ı, Konya’nın en gözde bölgesi haline getirene kadar durmayacak, hizmetlerimizi sürdürecek, gayret, samimiyet ve tevazuyla milletimize hizmet etmeye, Meram’ın yaşam konforunu, eşsiz güzelliğini, yeşil dokusunu artırmaya, hemşerilerimize yeni yaşam alanları için öncü olmaya kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Allah, evlerimizin bittiğini ve hak sahiplerinin yuvalarında güle güle oturduklarını görmeyi de nasip etsin.”