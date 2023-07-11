Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, eğitimleri tüm hızıyla devam eden yaz spor okulu öğrencileriyle bir araya geldi.

5-15 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin dolu dolu bir yaz geçirmelerini sağlamak hedefiyle Meram Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları’nda eğitimler tüm hızıyla devam ederken Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, eğitim gören çocuklara ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Mustafa Kavuş, 3 bin 500’e yakın çocuk ve gencin eğitim gördüğü yaz spor okulunda gerçekleştirdiği ziyarette çocuk ve gençlerle sohbet ederek, eğitim ve oyunlarında da onlara eşlik etti.

“Çocuklarımızın şevk ve heyecanı bizi gelecek adına umutlandırıyor”

Ziyareti hakkında yaptığı açıklamada yaz spor okullarının artık Meram ilçesi için geleneksel bir hal aldığına dikkat çeken Başkan Kavuş, okulun çocuklara ve gençlere tatillerini en güzel şekilde geçirmelerine imkan sunduğunu hatırlattı. Her dönem içinde yaz spor okulunda eğitim alan öğrencileri ziyaret ederek onların motivasyonunu artırmayı da hedeflediğini belirten Başkan Kavuş, “Bu okul, gelecek nesillerimizin yeni şeyler öğrenip yeni arkadaşlıklar kurmaları için güzel bir fırsat sunuyor. Binlerce öğrencimizin bu fırsatı en güzel değerlendirdiklerini görmek bizleri bir hayli memnun ediyor. Çocuklarımızın tatili en iyi şekilde değerlendirmeleri, sosyalleşmeleri, spor yapmaları bizleri gelecek adına umutlandırıyor. Bize bu umudu aşıladıkları için çocuklarımıza da ebeveynlerine de çok teşekkür ediyorum” dedi.

9 ayrı tesiste 11 branşta eğitimler veriliyor

Çocuk ve gençlerin, futbol, basketbol, voleybol, okçuluk, kort tenisi, masa tenisi, yüzme, cimnastik, wushu, kick boks ve tekvando branşlarında eğitim aldıkları Meram Belediyesi Yaz Spor Okulları; Aşkan Muhammet Yürükuslu Spor Tesisi, Rabia Spor Merkezi, Nazmiye Muslu Spor Tesisi, Lalebahçe Spor Tesisi, Dere Sosyal Tesisleri, Recep Tayyip Erdoğan Spor Tesisleri, Efor Halı Saha, Osmangazi Halı Saha, Yeniyol Halı Saha’da yapılıyor. Nesilleri sporla buluşturan ve eğlenceli bir tatil dönemi geçirmelerini sağlayan Meram Yaz Spor Okulları’nda eğitimler, 21 Ağustos tarihine kadar devam edecek.