Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından düzenlenen UNI101FEST etkinliğinde üniversiteli gençlerle ile bir araya geldi.

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından düzenlenen UNI101FEST etkinliğinde üniversiteli gençlerle ile bir araya geldi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından düzenlenen UNI101FEST etkinliğinin konuğu oldu. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu’nun da eşlik ettiği ziyarette Başkan Mustafa Kavuş, etkinlikte yer alan stantları ziyaret ederek öğrencilerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Gençlerle akıl zeka oyunları da oynayan Başkan Mustafa Kavuş, yapılan bilgi yarışmasında öğrencilere soruları yönelten isim oldu. Üniversite öğrencileriyle çok keyifli saatler geçiren Kavuş, iyi bir meslek sahibi olmadan önce iyi bir insan olunması gerektiği konusunda öğrencilere tavsiyelerde de bulundu.

“Gençlerin enerjisini gördükçe gelecek adına umudumuz artıyor”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Bizim için en değerli, en bereketli ve en eğlenceli buluşmalarımız çocuklarımız ve gençlerimizle gerçekleştirdiğimiz buluşmalardır. Bütün günlük streslerden adeta arınıyor, enerjilerinden bizde faydalanıyor, güç topluyoruz. Bugün de Meramımızın üniversitesi Necmettin Erbakan Üniversitesinin gençliği ile bir kez daha beraber olduk. Üniversite tarafından gerçekleştirilen UNI101FEST etkinliğine katılarak onlarla çok keyifli saatler geçirme fırsatımız oldu. Stantlarını gezip, bilgi aldık, sohbet ettik, oyunlar oynadık, hayallerini ve geleceğe dair planlarını dinledik. Naçizane tavsiyelerde bulunduk. Belediyemizin açtığı stanttaki etkinliklere katıldık, gerçekleştirilen bilgi yarışmasında sorularını yönelttik. Bana bu kadar güzel ve keyifli bir gün yaşattıkları için tüm genç arkadaşlarıma ve böylesi güzel bir etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz, belediye olarak gençlerimize daha fazla umut aşılamak adına çalışmaya, yapılan çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki gençlik bize emanet, bu anlayışla onların geleceğini inşa ederken onlar da bu ülkenin hatta dünyanın geleceğini inşa edecekler. Biz de genç arkadaşlarımızla bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de sıklıkla bir araya gelmeye devam edeceğiz. Allah yollarını ve bahtlarını açık etsin” dedi.