Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Sahibata Mahallesi Şükran Kentsel Dönüşüm alanında incelemelerde bulundu.

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Sahibata Mahallesi Şükran Kentsel Dönüşüm alanında incelemelerde bulundu.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Sahibata Mahallesi Şükran Kentsel Dönüşüm alanında, yaklaşık 45 gün önce temeli atılan ‘Üst Adalar’ etabı inşaatında ekibiyle birlikte incelemelerde bulundu. İnşaat süreci hakkında bilgi alan Başkan Mustafa Kavuş, yaklaşık 6 yıl önce 2016 yılında başlayan Şükran Kentsel Dönüşüm çalışmalarında gelinen noktanın Meram ve Konya için sevindirici olduğuna vurgu yaptı.

“Şükran şehrin en prestijli bölgelerinden biri olacak”

Yaklaşık 45 gün önce 165 milyon TL bedelle 20 bin metrekarelik bir alanda ve 20 bin 250 metrekare inşaat alanına sahip ‘Şakran Kentsel Dönüşüm Projesi Üst Adalar’ etabının temelinin atıldığını hatırlatan Başkan Mustafa Kavuş, çalışmaların altı adada devam ettiğini ifade etti. Başkan Kavuş, teknik incelemeleri sonrasında yaptığı açıklamada, “Havaların müsaade etmesi sebebiyle inşaatlar hızla yükseliyor. Kış, bu şartlarda devam ederse yakın zamanda binaların yükseldiğine hep birlikte şahitlik edeceğiz. Bu günleri görmüş olmaktan dolayı çok mutluyum. 2016 yılından bu yana devam eden yıkımlar, kazı çalışmaları, çıkan kalıntılar ve akamete uğrayan süreçlerden sonra bugün gelinen noktada gururlu ve heyecanlıyım. Çünkü bu bölge bittiğinde şehrin en güzel, en nadide ve en gözde yerlerinden biri olacak” diye konuştu.

“Çalışmalar yakın zamanda 13 adada birden yürütülecek”

Bu alanın içinde toplam 16 adet adanın bulunduğuna işaret eden Başkan Mustafa Kavuş, “Bu adalardan üç tanesi içinde çıkan tarihi değerler sebebiyle arkeolojik park yapılacak. Diğer üç ayrı parselimizde ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla beraber yürüttüğümüz çalışmalar devam ediyor. Bunlar ihale aşamasında ve inşallah Ocak ayı içerisinde de ihaleye çıkılmış olacak. Tescilli Ada dediğimiz alanda da bir ihale gerçekleştirmiştik ancak bu ihale fesholdu. Burada da yarım kalan bir inşaatımız var. Buranın ihalesini de yeni bütçe döneminde yapmış olacağız. Yani inşaat yapılabilecek durumdaki 13 adanın on tanesinde inşaatlar başlamış ve hatta yıl sonuna doğru da bir kısmının açılışını da hemşehrilerimizle birlikte yapmış olacağız inşallah. Allah kazasız belasız tamamlamayı, bu güzel mekanı şehre bir an önce kazandırmayı nasip etsin” ifadelerini kullandı.