24 Kasım Öğretmenler Günü çerçevesinde Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karahüyük Ahmet Haşhaş İlkokulu ve Emlak Konut Temaşehir Ortaokulu’ndaki öğretmenlerle bir araya gelerek, “Öğretmenlerimiz, geleceğimizin mimarı, çocukluk kahramanlarımızdır” dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü çerçevesinde Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karahüyük Ahmet Haşhaş İlkokulu ve Emlak Konut Temaşehir Ortaokulu’ndaki öğretmenlerle bir araya gelerek, “Öğretmenlerimiz, geleceğimizin mimarı, çocukluk kahramanlarımızdır” dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü çerçevesinde Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş sürpriz ziyaretler gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde ilk olarak Karahüyük Ahmet Haşhaş İlkokulu’nu ziyaret eden Başkan Kavuş, burada öğretmenlerle buluşarak günlerini tebrik etti. Başkan Kavuş’un bir diğer durağı ise Emlak Konut Temaşehir Ortaokulu olurken, Kavuş’a Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca da eşlik etti.

“Nesillerimizi geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizin tüm çalışmalarını yürekten destekliyorum”

Öğretmenlerin toplumların gelişmesinde en önemli rollerden birini üstlendiklerini belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Geleceğimizin mimarları, çocukluk kahramanlarımız öğretmenlerimizin hepimiz için yeri ayrıdır. Öğretmenlerimiz, nesillerin öğrenme yolculuğunda rehberlik ederek geleceğin inşasında asli görevler üstlenmektedirler. Dinimiz İslam’ın ilk emri, cehaletin sona erdirilmesi için “Oku” olmuştur. Geçmişten bugüne ecdadımız, yeryüzüne miras bıraktığı buluşlarla anılmış, zamanın en ünlü kütüphanelerini alimlerimizin kıymetli eserleri doldurmuştur. Bu yanıyla bile öğretmenlik en kutsal mesleklerdendir. Öğretmenler Günü çerçevesinde bizler de öğretmenlerimizi ziyaret ederek bu özel günlerini tebrik etmek ve kendilerine teşekkür etmek amacıyla ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Yarınlarımızın teminatı olan yavrularımızı istikbale hazırlamak üzere öğretmenlerimizin yaptığı tüm çalışmaları yürekten destekliyorum. Başta eğitim yaşamım boyunca üzerimde emeği olan öğretmenlerim olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” şeklinde konuştu.

“Asıl amacımız topluma faydalı iyi bireyler yetiştirmek”

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca ise, eğitim camiası olarak asıl amaçlarının toplumumuza faydalı olacak iyi insanlar yetiştirmek olduğunu belirterek, “Bu özel günde Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş ile birlikte öğretmenlerimizle bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Tüm öğretmenlerimizin evlatlarımız için verdikleri emek ve gösterdikleri fedakarlık dolayısıyla teşekkür ediyorum” cümlelerini kullandı.

Öğretmenler ise anlamlı ziyaretlerinden dolayı Başkan Kavuş ve İlçe Müdürü Koca’ya teşekkür ederken ziyaretler toplu fotoğraf çekimleri ile son buldu.