Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Bizim Meram Buluşmaları çerçevesinde 7 mahallede daha hemşehrileriyle bir araya geldi. Göreve geldikleri günden bu yana vatandaşlarla hep beraber olduklarını ifade eden Başkan Kavuş, hizmet belediyeciliğinin de gönül belediyeciliğinin de en güzel örneklerini Meram’da verdiklerini belirtti.

Bizim Meram Buluşmaları’na ara vermeden devam eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu çerçevede Çukurçimen, Yeşiltekke, Çomaklar, Sadıklar, Kayadibi, Yeşildere ve İkipınar Mahallelerinde hemşehrileriyle buluştu. Ziyaretlerinde bugüne dek mahallelerde ve Meram’ın genelinde gerçekleştirilen yatırımlar hakkında vatandaşlara bilgi veren Başkan Mustafa Kavuş, planlanan çalışmalar hakkında da istişarelerde bulundu.

“Çalışırken, çabalarken ve koştururken göreceksiniz diye söz vermiştim”

Meram’ın özellikle son üç yılda hemen hemen her alanda birbirinden değerli yatırımlara ve projelere sahne olduğunu hatırlatan Başkan Mustafa Kavuş, “Üç yıl önce seçim çalışmalarımızda hemşehrilerimize verdiğim bir söz vardı; ‘Görev sürem boyunca beni hep çalışırken, çabalarken ve koştururken göreceksiniz’ diye. Üçüncü yılın sonunda hamdolsun bu sözümüzü yerine getirdik ve getirmeye devam ediyoruz. Kentsel dönüşümden imar çalışmalarına kadar beklentilerin üzerinde bir çalışma gerçekleştirdik, asfaltlamadan altyapıya kadar sorunlara neşter vurduk, gencinden yaşlısına her Meramlı için sosyal projeler hayata geçirdik, Meram tarımı ve çiftçisi için pek çok destek ve yatırım gerçekleştirdik. ‘Meram zaten yeşil’ demedik, yeşiline yeşil kattık. Sağlıktan kültür-sanata, eğitimden spora her alanda projeler geliştirdik. Ama bunların ötesinde bir şey daha var; ‘her zaman aranızda olacağım’ demiştim. İşte bugün yine aranızdayım. Gayretli çalışmalarımız sayesinde gönül rahatlığı ile aranızdayım. Bu hep böyle devam edecek” dedi.

“Hizmet belediyeciliğinin de gönül belediyeciliğinin de en güzel örneklerini vermeye devam ediyoruz”

Hizmet belediyeciliğinin de gönül belediyeciliğinin de en güzel örneklerini vermiş olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Kavuş, “Gönülleri fethetme hedefiyle yola çıktık. Yaklaşık bir aydır sürdürdüğümüz Bizim Meram Buluşmaları da güzel örneklerden biri. Göreve geldiğimiz günden bu yana tüm mahallerimizi ziyaret ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Hemşehrilerimiz de bizleri çok sıcak karşılıyor. Yapılan ve bundan sonra yapılacak yatırımları konuşuyor, gelecek planlamalarımızı yapıyoruz. Buluşmalardan bizler de vatandaşlarımız da mutlu ayrılıyor. Allah bereketini artırsın, güzelliklere ve hayırlara vesile kılsın” diye konuştu.