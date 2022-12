Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 2022 yılında olduğu gibi 2023 yılında da tevazu, samimiyet ve gayretle

Meram’da çalışmaların devam edeceğini ifade ederek, “Yaptığımız çalışmalarla Cumhurbaşkanımızın çizdiği hedefler doğrultusunda Meramımız’ı Türkiye Yüzyılı vizyonuna hazırlıyoruz” dedi.

Başkan Mustafa Kavuş yeni yıl dolayısıyla yayınladığı mesajında, geride kalan yıl içerisinde tevazu, samimiyet ve gayretle Meram için çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Çalışmalarımızda 350 bin nüfuslu Meramımız’ın her bir ferdinin huzuru ve refahı önceliğimiz oldu. 7’den 77’ye her kesime hitap eden çalışmalarımız; altyapıdan kentsel dönüşüme, kooperatiflerimizden yeni tesislerimize, yeşil alandan eğitim ve spor yatırımlarımıza, turizmden çevreye her alanda atılımlar gerçekleştirdik. Hemşehrilerimizin bize yüklediği sorumluluğun bilincindeyiz. Bu sebeple onlar ile sık sık bir araya geldik, dertleriyle dertlendik, hemhal olduk. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını orada yaşayanlardan bizzat dinleyerek yerinde tespit ederek çözüm üretmeye çalıştık. Cumhurbaşkanımızın çizdiği hedefler doğrultusunda Meram’ı Türkiye Yüzyılı vizyonuna hazırlamak için gayret gösteriyoruz. Bu doğrultuda dillere destan Meram’ı daha da güzelleştirmek için çalışmalar yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu güne kadar yaptığımız çalışmalara ek olarak 2023 yılında da Bizim Meram için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Kavuş, “Acısıyla, tatlısıyla 2022 yılını geride bırakarak yeni bir yıla giriyoruz. 2023 yılının bir önceki yıla göre daha güzel geçmesini, başta Meramımız, Konyamız, ülkemiz ve tüm insanlığa sevinç, huzur, bereket ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.