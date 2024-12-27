Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 2024 yılında mahallerde yapılan çalışmaları ve 2025 yılı planlamalarını değerlendirmek üzere Meram muhtarlarıyla buluştu.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram muhtarlarıyla bir araya geldi. Fahrünnisa Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen buluşmaya, Meram Kaymakamı Bayram Yılmaz, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu, MHP Meram İlçe Başkanı Mahmut Yaman, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir, Meram Belediyesi başkan yardımcıları, birim müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.

“Mahallelerini en çok ziyaret eden başkanlardan biriyim”

Mahallelere yapılan yatırımların masaya yatırıldığı ve önümüzdeki süreçte ilçeye kazandırılacak çalışmaların istişare edildiği buluşmanın ev sahibi Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, konuşmasına bugüne kadar tüm muhtarlarla abi kardeş hukuku içinde çalıştıklarını ifade ederek başladı. Her fırsatta tekrar ettiği ‘Ben, her mahallenin ikinci muhtarıyım’ sözünü kendisi için şiar edindiğini ifade eden Başkan Kavuş, “Mahallelerimizin sorun ve beklentilerini en az muhtarlarımız kadar yakından takip edip ilgilendim. Mahallelerini en fazla ziyaret eden başkanlardan biriyim. İşte bu sebeple 30 yıl sonra bir ilk olarak ikinci kez başkan seçilmeyi Allah bana nasip etti. Bana duyulan güven bizim yük ve sorumluluğumuzu artırdı. Bu yükü bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en güzel şekilde taşıyacak, sizlerle birlikte güzel hizmetlere imza atmaya devam edeceğiz” dedi.

“Başkan Kavuş, daima yanımızda oldu”

Başkan Mustafa Kavuş ile birlikte 6 yıldır Meram’a ilk günkü aşk, şevk ve heyecanla hizmet ettiklerini belirten Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir de konuşmasında şu görüşlere yer verdi: “Başkanımız Mustafa Kavuş ile sık sık bir araya geliyor, görüşüyor, muhtarlarımızın taleplerini aktarıyoruz. Başkanımız bizi hiçbir zaman kırmadı, hep olumlu karşıladı. İlettiğimiz her sorunu dikkate aldı. Mahallelerimize hizmet noktasında hep çözüm odaklı projeler geliştirdi. Bizlere ve mahallelerimize karşı ilgisi ve çabası için kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, birlikte yürüttüğümüz çalışmalarımızın aynı gayretle devam etmesini ümit ediyorum.”

Meram muhtarlarıyla gerçekleştirdiği buluşma için Başkan Kavuş’a teşekkür eden Milliyetçi Hareket Partisi Meram İlçe Başkanı Mahmut Yaman da ülkenin ve bölgenin içinde bulunduğu duruma işaret ederek tüm bunlara rağmen Meram’ın hizmete ve önemli başarıların altına imza atmaya devam ettiğini belirtti.

Meram Belediyesinin her konuda daima kendisine yakışanı yaptığını ifade eden AK Parti Meram İlçe Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu ise hizmet noktasında Konya’nın şanslı şehirlerin başında geldiğini söyleyerek, “Muhtarlarımız, bize Cumhurbaşkanımızın emanetidir. Hizmetlerimizin başlangıç noktasıdır. Bu nedenle muhtarlarımızın varlığı bizim için çok değerlidir. Hizmetlerinizden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konya’nın her açıdan enerjisi yüksek bir kent olduğunu belirten Meram Kaymakamı Bayram Yılmaz da Meram’ın şehirde ayrı ve önemli bir ağırlığı, saygınlığı ve güzelliği olduğuna dikkat çekti. Bu saygınlığın ve ağırlığın en önemli kaynağının da ‘insanı’ olduğunu ifade eden Kaymakam Yılmaz, Meram’ın bir parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Toplantı, 2024 yılında mahallerde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve 2025 yılı planlamalarının konuşulmasının ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.