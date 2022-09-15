Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesinin hayata geçirdiği ‘Yeni Nesil Eğitim Projesi; MEGA’ eğitim öğretim yılına gençlere ve çocuklara yönelik yeniliklerle giriyor.

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesinin hayata geçirdiği ‘Yeni Nesil Eğitim Projesi; MEGA’ eğitim öğretim yılına gençlere ve çocuklara yönelik yeniliklerle giriyor.

Meram Belediyesinin, ilçe genelinde okuyan 75 bin öğrenciye yönelik hayata geçirdiği ‘Yeni Nesil Eğitim Projesi; MEGA’ yeni eğitim öğretim yılına da yeniliklerle giriyor. Karakter eğitimi merkeze alınarak bilim, sanat, yaşam, sağlık ve spor alanlarında pek çok projenin hayata geçirildiği Meram Gelişim Akademisi (MEGA), Yerel Yönetimler Proje Yarışmasında, Gençliğe Yönelik Yapılan Kültür, Sanat, Yayıncılık, Eğitim ve Spor Faaliyetleri dalında almaya hak kazandığı ödülü Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden almıştı.

Eğitim alanında adeta yeni bir çığır açan MEGA’nın hayata geçirilmesinin hemen ardından başarılı çalışmalarla ödül almaya hak kazandığına vurgu yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, başarılarıyla tüm ülkede adından söz ettiren MEGA’nın içeriğinin ve faaliyetlerinin her geçen gün biraz daha zenginleştirildiğine dikkat çekti. Proje çerçevede bugüne dek her yaş grubu için ayrı eğitimler gerçekleştirildiğini belirten Başkan Kavuş, “Geçtiğimiz yıl bilimsel yayınlar, dergiler, yarışmalar, doğa okulu, çevre bilinci ve trafik eğitimleri, bilimsel proje sergileri, akıl zeka sınıfları ve yarışmalarıyla öğrencilerin eğitim hayatlarına önemli katkılar sunmanın yanı sıra iftariyelik, şivlilik ve ilk orucum gibi etkinliklerle ahlaki karakter gelişimlerine katkı sunmaya çalıştık. Bunların yanında kazanım değerlendirme sınavları, erasmus+ proje yazma eğitimleri ve düzenlediğimiz kariyer günleriyle akademik başarılarını artırmayı hedefledik. Bunlar ve benzeri faaliyetlerle MEGA çocuklarımıza ve gençlerimize adeta yeni bir ufuk açtı” diye konuştu.

Projenin yeni eğitim öğretim yılı için faaliyet takviminin de hazır olduğunu ifade eden Başkan Kavuş, “Yaptığımız onca etkili eğitimlere bu yıl yenilerini ekliyoruz, MEGA büyüyerek hedeflerine doğru adeta koşuyor. Bu çerçevede hayata geçecek olan‘ Meram Belediyesi Yeni Nesil KOP Öğrenme Merkezi’ açılış için gün sayıyor. Merkezde; etkinlik alanlarında ürün ve hizmetlerin geliştirildiği, gençlerinin teraktif çalışmalar ile zihinsel, bedensel, bilişsel ve sosyal yönden gelişimini sağlayan bir uygulama alanı oluşturduk. Hafta içi milli eğitime bağlı okul gruplarına hafta sonu serbest ziyaretçilere hizmet verilecek, akıl zeka oyunları, teknoloji ve sanat etkinliklerinin yanı sıra, dil gelişimini destekleyen atölyelerle birlikte liderlik ve kariyer etkinlikleri düzenlenecek. Kurulacak Astronomi, Cebir, Dil, Bilim ve Fen, MAKER, Mimari, Grafik Ve Endüstriyel Tasarım ve Müzik Atölyeleri ile eğitimlerine katkı sunacak, Çocuk ve Genç Kütüphanesi ile eğitim öğretim hayatında araştırmalara ve bilgiye erişimleri sağlanacak” ifadelerini kullandı.

“Meram gençliği dijital dünyayı MEGA ile öğrenecek”

MEGA’nın vizyonuna ve ahlaki karakter eğitimi hedeflerine uygun olarak hayata geçirilecek olan E- Spor Merkezi hakkında da bilgi veren Başkan Kavuş, “Konya’nın e-spor şehri haline getirilmesi ve dünyada kabul gören Türk e-spor ekolüne katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiğimiz E-Spor Merkezi ile ulusal ve uluslararası sportif rekabette oyuncu gelişimine, üst düzey organizasyonların düzenlenmesine, yerli ve milli esaslara dayanan bir değer sistemi aracılığı ile Türk sporuna katkıda bulunmayı, Meram gençliğinin çalışkan, kararlı ve azimli bireyler olarak uluslararası platformlarda başarıya ulaşmalarında yapıcı bir rol oynamasını hedeflemekteyiz. Bu çerçevede açılacak Youtube Akademi ile 16 yaşından büyük gençler ve video üretimi konusunda kendini yetiştirmek isteyen yetişkinlere destek vermek, video içeriği oluşturmak, video çekim teknikleri ve sosyal medya kullanımını içeren 60 saatlik bir eğitim vermeyi, Dijital Oyun Tasarım Akademisinde Dijital Oyun Tasarımı için Matematik ve Fizik, Dijital Oyunlar için Kod Yazımı, Sanat Tarihi ve Görsel Algı Psikolojisi, Dijital Oyun Mekaniği ve Tasarımı, Oyun Karakter Tasarımı eğitimler almalarını planlıyoruz. Paydaşlarımız Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte bu ve hedeflediğimiz diğer eğitimlerle MEGA, dijital bir çağda doğup büyüyen yeni neslin farklılaşan eğitim beklentilerine cevap verecek, bu anlamda eğitim sistemimize olumlu katkılar sunacak ve örnek teşkil edecek bir proje olduğunu kanıtlamıştır. Tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, yeni eğitim dönemimizin gençlerimize ve eğitim camiamıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.