Konya’nın asırlardır süregelen renkli ve eğlenceli geleneği şivlilik için sabahın ilk saatleriyle sokaklara çıkan çocukları Meram İlçe Belediyesi’nde de Başkan Mustafa Kavuş karşıladı. Meramlı çocuklara şivliliklerini dağıtan Başkan Kavuş, daha sonra kızı Özge ve çocuklarla birlikte şivlilik toplamak için hemşehrilerinin kapılarını çaldı. Vatandaşlar karşılarında Başkan Kavuş’u görünce büyük şaşkınlık ve sevinç yaşadı.

Konya’nın asırlardır süregelen renkli ve eğlenceli geleneği şivlilik için sabahın ilk saatleriyle sokaklara çıkan çocukları Meram İlçe Belediyesi’nde de Başkan Mustafa Kavuş karşıladı. Meramlı çocuklara şivliliklerini dağıtan Başkan Kavuş, daha sonra kızı Özge ve çocuklarla birlikte şivlilik toplamak için hemşehrilerinin kapılarını çaldı. Vatandaşlar karşılarında Başkan Kavuş’u görünce büyük şaşkınlık ve sevinç yaşadı.

Meram’da yaşayan çocuklar, yıl boyunca heyecanla bekledikleri şivlilik için sabahın ilk ışıklarıyla birlikte adeta sokaklara döküldü. Asırlardır süregelen bu gelenek için Meram Belediyesi’ne gelen çocukları Başkan Mustafa Kavuş karşıladı. Hediyelerini başkanın elinden alan çocukların mutluluk ve heyecanı daha da katlandı. Tüm çocuklarla ayrı ayrı ilgilenip sohbet eden Başkan Kavuş, içerisinde Kaşınhanı’nda üretilen havuçlardan yapılan doğal cezeryenin de bulunduğu hediye paketi dağıttı. Belediye hizmet binasında odaları dolaşarak çalışan personelin kandillerini de kutlayan Mustafa Kavuş, daha sonra da kızı Özge, yeğenleri ve mahalleden çocuklarla birlikte Meram’da şivlilik toplamaya çıktı. Kapılarını açan vatandaşlar, karşılarında Kavuş’u görünce şaşkınlıklarını ve mutluluklarını gizleyemedi.

“Bu günler Konya’da ayrı bir güzellikte yaşanıyor”

Gittiği yerlerde kendisine ikram edilen pişileri de geri çevirmeyen ve vatandaşlarla da sohbet eden Kavuş, şivlilik, Regaib Gecesi ve üç aylar ile ilgili yaptığı açıklamada, “Üç aylar ve Regaib Gecesi tüm dünyada güzelliklerle kutlanıyor ama Konya’da apayrı bir güzellikte yaşanıyor. Büyüğüyle, küçüğüyle, evlerdeki şenlik ortamı ve neşesiyle, pişisiyle, şivliliğiyle ve ibadetleriyle Konya, bu günü ve geceyi bambaşka bir derinlikte ve güzellikte yaşar. Bizler de bu geceye kavuşmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Regaib Gecesi’nde camilerimiz dolup taşacak, evlerimiz ibadetlerle nurlanacak. Tüm bu güzelliklerden biri de Konya’ya has şivlilik geleneği. Elimize torbalarımızı aldık mahallenin çocuklarıyla birlikte dolaşıyoruz. Böylelikle onları hem üç aylar bilinciyle tanıştırıyor, şivliliğin esasında neden yapıldığını anlatıyor ve bu güzel geleneği yaşatma fırsatı yakalıyoruz. Şivlilik toplarken Türkiye’nin pek çok şehrinden Konya’ya sırf bu gelenek için çocuklarıyla birlikte gelen vatandaşlarımızla karşılaştım. Bu da ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor. Bizler bu noktada Türkiye’ye örnek olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile tüm İslam aleminin üç aylarını ve Regaib Gecesi’ni kutluyorum” diye konuştu.