Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, vatandaşların rahat bir bayram geçirmesi adına yaptığı fedakarlıklar ve çalışmalarından dolayı belediye personeline teşekkür ederek, “Bugün Meram hakkında çok güzel şeyler konuşuluyorsa bunda en büyük pay ekip ruhuna sahip çalışma arkadaşlarımındır” dedi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Ramazan Bayramı sonrası mesaiye bayramlaşma töreniyle başladı. Başkan Kavuş ilk olarak Meram Belediyesi Arif Bilge Tesisleri’nde çalışan mesai arkadaşlarıyla buluştu. Çalışanların tek tek bayramlarını kutlayan Başkan Kavuş, Meram’ın rahat bir bayram geçirmesi adına gerçekleştirilen yoğun çalışma dolayısıyla teşekkür etti. Ramazan ayını, yoğun bir tempoda yaşadıklarına vurgu yapan Başkan Kavuş, bayramda da bu yoğunluğun devam ettiğini kaydetti. Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Kavuş, “Bu koşturmalarımız kendimiz ya da şehrimiz için değil, ülkemizin ikbali içindir. Bizler de sizler de üzerimize düşeni fazlasıyla yapma gayretindeyiz. Bir ekip ruhuyla hizmet etme hedefindeyiz. Birbirimizi tamamlayarak büyük bir aile ve ekip olduk. Meram’daki çalışmaların yanı sıra deprem bölgelerinde de yara sarmaya devam ediyoruz. Hatay’ın Antakya ve İskenderun ilçelerinde ekiplerimiz bölgedeki depremzedelerimize hizmet vermeyi sürdürüyor. Sadece Meram’da yaşayanlardan değil hizmet ettiğimiz tüm bölgelerde dua alıyoruz. Bu çalışmalarınız için sizlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Bu çalışmaları bir ekip ruhuyla başardık, başarmaya da devam ediyoruz”

Başkan Mustafa Kavuş’un daha sonraki durağı ise belediye hizmet binası oldu. Buradaki mesai arkadaşlarıyla da bayramlaşan Başkan Kavuş, konuşmasına “Bereketli bir Ramazan’ı daha bitirdik. Allah bizleri hep birlikte nice güzel, sağlık, huzur ve mutluluk içinde nice Ramazanlara ve bayramlara kavuştursun” diyerek başladı. 2023’e güzel bir başlangıç yaptıklarını ancak yaşanan deprem felaketi sebebiyle herkese ve her eve hüzün çöktüğünü söyleyen Başkan Kavuş, “Sadece Meram’a değil, deprem bölgesi için de ne yapmanız gerekiyorsa yaptınız. Allah hepinizden razı olsun. Bu çalışmaları bir ekip ruhuyla başardık, başarmaya da devam ediyoruz. Meram hakkında hep güzel şeyler konuşuluyor. Meram elindeki kaynakları en verimli şekilde kullanan belediye oldu. Bunda sizlerin de payı var. Hepinize şükranlarımı sunuyorum” dedi.