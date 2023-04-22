Kastamonu’nun Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, EYT’den emekli olan belediye personeline teşekkür plaketi verdi.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, EYT ile emekli olan belediye personelini unutmadı. Başkan Kavaklıgil, EYR ile emekli olan personele plaket verirken, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerde görev alan belediye personeline de teşekkür belgesi takdim etti.

Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil yaptığı açıklamada, "EYT çerçevesinde emekli olan çalışma arkadaşlarıma belediyemize verdikleri emekler için teşekkür plaketi verdik. Bugününe kadar belediyemize verdikleri emekler için teşekkür eder, bundan sonraki hayatlarında sağlıklı, güzel bir ömür dilerim. Ayrıca asrın felaketi olan ve 11 ilimizi etkileyen depremlerin hemen sonrasında deprem bölgesine giderek depremzede vatandaşlarımızın yanında yer alan ve onlara her konuda yardımda bulunan personelimize de yaptıkları çalışmalardan ve fedakarlıktan dolayı teşekkür belgesi verdik. Tüm belediye çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum " ifadelerini kullandı.