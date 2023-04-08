Kastamonu’nun Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, her gün iftar yemeğinde bir aileye misafir oluyor.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, göreve geldiği ilk yıldan beri her Ramazan ayında orucunu vatandaşlarla açıyor. Bu yıl da Ramazan ayının ilk gününden itibaren eşi ile birlikte vatandaşların misafiri olan Başkan Kavaklıgil, orucunu açtığı vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinliyor.

Ramazan heyecanını vatandaşlarla birlikte yaşadıklarını kaydeden Başkan Kavaklıgil, “Ramazan paylaşım ayıdır, birlik ve beraberliğimizin en üst seviyede yaşandığı bir aydır. Hemşerilerimiz ile birlikte iftar sofrasında buluşup hem sıkıntılarını dinliyor hem de ramazan ayının bereketini ve heyecanını birlikte yaşıyoruz. Ramazan ayının ilk gününden bugün 16. gününe kadar 16 ayrı mahallemizde keşkek fırınlarından cabalarımızı çıkarıp sonrasında eşimin seçtiği keşkek cabası hangi aileye ait ise o kardeşimizin sıcak ve samimi iftar sofrasına konuk oluyoruz” dedi.

Tosya Belediyesi olarak Ramazan ayının ilk gününden itibaren ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı da yalnız bırakmıyoruz. Hazırladığımız Ramazan Yardım kolilerini muhtarlarımız aracılığı ile ailelerimizin, sofralarına bir nebzede olsa destek oluyoruz” dedi.

"Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne kadar her yıl Ramazan ayında vatandaşlarımızın gönül sofralarına misafir olup mübarek ayın bereketini ve sıcaklığını paylaşıyoruz" diyen Kavaklıgil, "İftar öncesinde ilçemize özgü mahalle keşkek fırını önünde vatandaşlarımızla fırından keşkek cabalarını çıkarıyor bu esnada onlarla sohbet ederek yaşanan sıkıntıları veya taleplerini dinliyoruz. Sıcak ve samimi ortamda geçen fırın önü sohbetlerimizde mahalle halkının birçok sorununa çözüm buluyoruz. Sonrasın da ise İftarda bir ailemizin sofrasına misafir oluyoruz. Bugüne kadar 16 ayrı mahallemizde vatandaşlarımızla Ramazan’ın bereketini ve sıcaklığını paylaştık. Bu gönül sofrası iftar geleneğimiz Ramazan ayının son akşamına kadar devam edecek" diye konuştu.