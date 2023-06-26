Kastamonu’nun Tosya ilçesinde düzenlenen atış turnuvasında hedefi 12’den vuran Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil sporculardan alkış topladı.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Avcılar ve Atıcılar Derneği tarafından düzenlenen Bölgesel Trap ve Tek Kurşun Atış Yarışması 300 sporcunun katılımı ile gerçekleşti. Tosya ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Özboyu Köyü mevkiindeki aşanda düzenlenen yarışma, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Yarışmalar protokol üyelerinin yapmış olduğu şeref atışıyla başladı. Tosya Kaymakamı Suat Hatam ve Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil’in 45 metre tek kurşun atışlarında hedefi 12’den vurması sporculardan alkış topladı.

Trap, tek kurşun ve tabanca atıcılık kategorilerinde düzenlenen bölge yarışmasına Kastamonu, Çankırı, Çorum, Sinop, Ankara, Ordu, Amasya, Tokat, Konya, Giresun illerinden sporcular katıldı. Yarışmada dereceye giren sporculara ödül, madalya ve kupaları düzenlenen törenle verildi.