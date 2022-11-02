Tosya Spor Kulübünde 2002-2010 yılları arasında futbol oynayan ve 2019 yılında yapılan belediye başkanlı seçimlerinin ardından futbola ara veren Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, 2019 yılında sözleşme imzalayarak takıma dönmüştü. Başkan Kavaklıgil, Tosyaspor ile çıktığı ilk maçta 3 gol atmıştı.

2019 yılında Tosya Spor ile sözleşme imzalayarak takım kadrosuna giren Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, futbol hayatına veda etti.

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