DENİZLİ (İHA) –Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, DSO’nun kadınlara yönelik hazırladığı projeyle birinci olduğunu hatırlatarak, "Odamız, kadın istihdamında yüzde 61 oran ile odalarımız arasında örnek teşkil eden bir konuma sahiptir" dedi.

DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Kadının toplum ve ekonomideki önemine vurgu yapan Başkan Kasapoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Denizli, üretim gücü ve ihracat potansiyeliyle Türkiye’nin önde gelen sanayi şehirlerinden biridir. Bu başarının ardında, kadınlarımızın emeği ve özverisi büyük bir paya sahiptir. Kadınlarımızın iş gücüne katılımı, sadece aile ekonomilerine değil, aynı zamanda ülkemizin kalkınmasına da önemli katkılar sağlamaktadır.

Köklü bir sanayi şehri olan Denizli, kadın istihdam oranıyla Türkiye’de 1. sırada bulunuyor. Şehrimiz, lokomotif sektörü tekstilde yüzde 54 ve imalat sanayiinde yüzde 42 kadın istihdam oranıyla da öne çıkıyor. Toplam 201 bin 12 aktif sigortalı çalışan sayısına sahip Denizli’de, çalışma hayatında 82 bin 161 kadınımız bulunuyor. Denizli’nin kadın istihdam oranı yüzde 40. Üstelik bu rakam 2023 yılına göre artış da kaydetmiştir. Denizli’nin kadın istihdamındaki bu olumlu gelişme, şehirdeki ekonomik kalkınmanın ve toplumsal cinsiyet eşitliği hedeflerinin sağlanması açısından önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. Türkiye geneline baktığımızda, bu oranlarla Türkiye ortalamasının üzerinde olduğumuzu da gururla ifade edebiliriz. Denizli Sanayi Odası olarak, kadınların iş gücüne katılımını desteklemek, kadın istihdamını artırmak ve cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla sürdürdüğümüz çalışmaların önemini vurgulamak istiyorum. Bizler, insan onuruna yaraşır işlerin kadınlar için çalışma hayatında oluşturulduğu, aynı zamanda iş dünyasında kadın temsiliyetinin önemsendiği bir şehir ekosistemi oluşturmaya gayret ediyoruz. Bu doğrultuda yapılan çalışmaları sonuna kadar destekliyoruz. Odamız, kadın istihdamında yüzde 61 oran ile odalarımız arasında örnek teşkil eden bir konuma sahiptir" ifadelerini kullandı.

DSO’nun kadınlara yönelik projesi 1. oldu

Denizli Sanayi Odası olarak eşitlik ilkesini önemsediklerini kaydeden Başkan Kasapoğlu, "2024 yılı Mart ayında Eşitlik Politika Belgemizi büyük bir gururla yayımladık. Bu belge ile kadınların iş hayatında eşit fırsatlara sahip olması, ayrımcılığa maruz kalmaması ve her alanda temsil edilmesi gerektiğinin altını çizdik. Yine 2024 yılında, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından düzenlenen ‘Ortak Yarınlar’ ödüllerinde, ‘Kadınlar İçin Fayda Yaratanlar" kategorisinde ‘DSO E-İhracat ve İhracat İstihbarat Akademisi’ projemiz ile birincilik ödülüne layık görüldük. Ödülümüzü Denizli sanayisine katkı veren kadınlarına ithaf ettik. Bu ödül, kadınların iş hayatındaki başarılarını destekleme ve onları güçlendirme yolunda attığımız adımların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bizlere gösterdi. Türkiye nüfusunun yüzde 49,98’ini kadınlar oluşturuyor. Bu nedenle kadınların iş gücüne katılım oranının artması, ekonomik büyüme ve kalkınma için hayati önem taşıyor. Kadınların iş hayatındaki varlığı, sadece ekonomik değil, toplumsal ve kültürel açılardan da büyük önem taşıyor. Kadınların bakış açısı, deneyimi ve yetenekleri, iş dünyasına çeşitlilik ve zenginlik katıyor. Kadınların liderlik pozisyonlarında daha fazla yer alması, şirketlerin başarısını destekliyor ve daha adil bir çalışma ortamı oluşturuyor. Denizli sanayisi, kadınların gücüyle daha da büyümeye devam edecektir. Sözlerime son verirken; bugün, sanayimizin üretim hattında, yönetim kadrosunda, girişimcilik ekosisteminde ve iş dünyasının her alanında emeğiyle fark oluşturan tüm kadınlarımızın günü. Toplumumuza, üretimimize, ekonomimize ve sanayimize değer katan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum" şeklinde konuştu.