MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş Mevlid Kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş Mevlid Kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Hep birlikte alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)’in dünyaya teşrif ettiği bu mübarek güne erişmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün dünyaya teşrif eden Peygamberimiz, bütün insanlığa peygamber olarak gönderilmiştir. Mevlid Kandili, Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)’in güzel ahlakıyla hayatımızı güzelleştirebileceğimiz manevi bir yenilenme fırsatıdır. Peygamberimiz, iyilik ve fazilette hak ve hakikati bilmede tüm insanlığa bir rehberdir. O’nun ümmeti olmanın büyük sevinci içerisindeyiz. Bu gece inşallah bol bol tövbe edip, dualar edelim. Böyle müstesna günde Rabbimiz’ den günahlarımız için af dileyelim. Bu duygu ve düşüncelerle Tüm milletimizin ve İslam âleminin Mevlit Kandil’ini kutluyor, ülkemize ve tüm insanlık âlemine sağlık ve esenlikler getirmesi temennisiyle, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”