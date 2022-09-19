MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Şehit ve gazilere şükranlarını dile getiren Karataş mesajında “19 Eylül 1921, TBMM tarafından Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılmasının ardından Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Mareşal’ rütbesi ve ‘Gazi’ unvanının verildiği tarihi bir gündür. Bu nedenle 19 Eylül tarihi Gaziler Günü olarak kutlanmaktadır. Milletimiz, vatanı ve bağımsızlığı için tarih boyunca birlik ve beraberlik içinde tüm zorluklara göğüs germiş; gerektiğinde canını vermekten çekinmeyip, milletimizin daima büyük zaferlere ulaşmasını, hür yaşamasını sağlamıştır. Cennet vatanımız bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetidir. Vatanın bölünmez bütünlüğü, halkımızın huzuru, güvenliği ve esenliği için büyük bir onurla görev yaparak gazilik mertebesine ulaşan kahramanlarımız gurur kaynağımızdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm gazilerimizin 19 Eylül ‘Gaziler Günü’nü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan sevgisinin sembolleri olan şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi şükranla anıyor, saygılarımı sunuyorum.” ifadelerine yer verdi.