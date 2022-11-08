Eğitim-Bir-Sen Erzurum Şube Başkanı Mustafa Karataş, il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde çalışan memurların banka promosyonu sorunu hâlâ bir çözüme ulaşmadığını söyledi.

Eğitim-Bir-Sen Erzurum Şube Başkanı Mustafa Karataş, il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde çalışan memurların banka promosyonu sorunu hâlâ bir çözüme ulaşmadığını söyledi.

Daha önce 20 İlçenin Milli Eğitim Müdürlükleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yazdıkları resmi yazıyla, temmuz ayında memur maaşlarına gelen yüzde 42lik zam, ekonomideki gelişmeler gibi sebeplerden dolayı banka promosyonlarının güncellenmesi, güncellemenin mümkün olmaması durumunda yapılan sözleşmelerin feshedilmesini talep ettiklerini kaydeden Başkan Karataş, “Geçen zaman içinde konuyla ilgili herhangi bir somut gelişme olmadı. Basın aracılığı ile ilgililere açık çağrıda bulunuyoruz: 2023 Ocak ayında memur maaşlarına gelecek yeni zamlarla birlikte, mevcut sözleşmelerdeki promosyonlar değerini iyice kaybedip tabiri caizse pula dönüşmüş olacak. Dünyada ve ülkemizdeki yaşanan süreçten dolayı eğitim çalışanlarının ekonomik zorluk çektikleri bu süreçte, yapılacak yeni bir sözleşme ve alınacak güzel bir promosyon ile tüm çalışanların yüzlerini gülümsetecek bir kazanıma birlikte destek verelim.

Teklifimiz Aralık 2022 tarihi itibariyle bankalarla yapılan il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri promosyon sözleşmelerinin tamamı feshedilsin ve ocak zamları ile birlikte tüm ilçelerin de bir arada olduğu tek bir promosyon sözleşmesi imzalansın. Eğitim çalışanları ile yaptığımız toplantılarda alanın talebi ve beklentisi, promosyon konusunda yapılan anlaşmanın dağınıklıktan kurtularak her ilçenin kendi içinde promosyon sözleşmesi yapması yerine, il genelinde yapılacak tek bir promosyon anlaşması ile tüm çalışanların eşit promosyon alabilmelerinin zemini oluşturulsun ve imkanı verilsin.

Yetkililerden alandan gelen bu sese kulak vermelerini ve promosyon sorunun tek elden çözülmesini talep ediyor, teklifimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz.” diye konuştu.