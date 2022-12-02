Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle mesaj yayımladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle mesaj yayımladı.

Her insanın her an engelli adayı olduğunu ve engellilik durumunun büyük ölçüde anlayış göstermekten geçtiğini ifade eden ve 3 Aralık Engelliler Günüyle ilgili açıklamalarda bulunan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş “Engel durumu, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hassasiyet gösterilen bir durumdur. Günlük hayatımızın her anında engellilik durumu ile karşı karşıya kalabileceğimiz asla unutulmamalıdır. Unutmayalım ki engellilik, birey ve ailesi için zorlu yaşam koşullarını beraberinde getirmekte ve onların yaşadığı sorunlarla baş etmeleri sürecinde bizlere vazife doğurmaktadır. Bu nedenle her alanda onların yaşamlarını kolaylaştırma, yılın her günü onları anlayarak azimle gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sayesinde engelleri birlikte aşabileceğimiz aşikardır.

Bu duygu ve düşüncelerle hepimizin bir engelli adayı olabileceğini hatırlatırken, kararlı duruşları ve çabalarıyla hepimize örnek olan engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyor, sevdikleri ile birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat geçirmelerini diliyorum” ifadelerini kullandı.