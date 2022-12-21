MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş Sarıkamış Harekâtı’nın yıl dönümü münasebetiyle mesaj yayınladı. Başkan Karataş mesajında, Sarıkamış şehitlerini rahmet ve minnetle andığını söyledi.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş Sarıkamış Harekâtı’nın yıl dönümü münasebetiyle mesaj yayınladı. Başkan Karataş mesajında, Sarıkamış şehitlerini rahmet ve minnetle andığını söyledi.

Sarıkamış Şehitleri Anma günü dolayısıyla yayınladığı mesajında vatanın bölünmez bütünlüğüne dikkat çeken Karataş; "Bu harekât, Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, 1’inci Dünya Savaşı’nda Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı bir harekâttır.

Sarıkamış harekâtında, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna düşmanın yanı sıra zorlu iklim ve arazi koşullarıyla da mücadele eden Mehmetçik, bu amansız mücadelenin sonunda çok büyük kayıplar verdi. Her türlü şartta ve koşulda, hiçbir mazeretin ardına sığınmayan Mehmetçik, vatanına ve istiklaline kastedenlere karşı çelikten sinesini siper etmişti. Allahuekber dağlarında soğukta, zor şartlarda bu vatan için canlarını seve seve feda eden Mehmetçiklerimizin, Sarıkamış harekâtı bir fedakârlık ve kahramanlık örneğidir. Bu yıl 108’incisi düzenlenen anma etkinlikleri vesilesiyle, Sarıkamış Şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.