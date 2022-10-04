Pandemi döneminde sahiplenilen evcil hayvanların, yasakların sona ermesinin ardından sokağa bırakıldığını belirten Düzce Veteriner Hekimler Odası Başkanı Şerif Ali Karanfil, "Sokaklarda olduklarını görmek bizleri derinden üzüyor" dedi.

Pandemi döneminde sahiplenilen evcil hayvanların, yasakların sona ermesinin ardından sokağa bırakıldığını belirten Düzce Veteriner Hekimler Odası Başkanı Şerif Ali Karanfil, "Sokaklarda olduklarını görmek bizleri derinden üzüyor" dedi.

Veteriner Hekimler Odası Başkanı Şerif Ali Karanfil, Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, pandemi döneminde sahiplenilen evcil hayvanların, yasakların sona ermesinin ardından sokağa bırakıldığını söyledi. Bu duruma tepki gösteren Karanfil, "Pandemide yasaklar süresince bizlerin yalnızlığını gideren evcil hayvanlarımızın, pandeminin etkisinin zayıflayıp, normalleşme sürecini yaşadığımız şu günlerde terk edilip, sokaklarda olduklarını görmek bizleri derinden üzüyor. Torba Yasası ile 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılan değişikliklerin, ilavelerin mutluluğunu yaşıyoruz fakat bazı konuların eksik olduğunu düşünüyoruz. Örneğin, belediye sınırları dışındaki hayvanlara sağlanacak hizmetler ve mücadele için İl Özel İdarelere yetki ve sorumluluk verilmesinin, yaşadığımız sorunları önemli derecede azaltacağını düşünmekteyiz. Yasal boşlukların giderileceği hayvanların barınma, beslenme, refahı ve yaşam haklarının teminat altına alınacağı ümidini 2022’nin 4 Ekim’inde de taşıyoruz. Temel sağlık hizmetlerine ulaşmış ve yaşam haklarına saygı duyulan hayvanların varlığını gördüğümüz bir dünya ve Türkiye özlemiyle hayvanları hatırlatma günümüz olan 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nü kutluyor, saygılar sunuyoruz" dedi.