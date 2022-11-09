Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) Dünya Geçici Miras Listesi’nde yer alan ve Türkiye’nin Cittaslow (sakin şehirler) ağına dahil edilen 21. yerleşim yeri olan Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde nüfus azlığına dikkat çeken Belediye Başkanı Mehmet Karaman, “Nüfus sayısının azalması resmi kurum ve kuruluşlarda daralmaya, azalmaya ve hatta kapanmalara yol açabilir” dedi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) Dünya Geçici Miras Listesi’nde yer alan ve Türkiye’nin Cittaslow (sakin şehirler) ağına dahil edilen 21. yerleşim yeri olan Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde nüfus azlığına dikkat çeken Belediye Başkanı Mehmet Karaman, “Nüfus sayısının azalması resmi kurum ve kuruluşlarda daralmaya, azalmaya ve hatta kapanmalara yol açabilir” dedi.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre Kemaliye’de oturanların adres kayıtlarını ivedilikle yaptırmaları gerekmekte olduğu çağrısında bulunan Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, “Adrese dayalı nüfus kaydına istinaden Kemaliye Nüfus Müdürlüğünden adres kayıtları yapılmalıdır. Kemaliye’de oturup köy nüfusuna kayıtlı olanlar, Kemaliye’mizde oturup adres kaydını hala almayanlar, yılın büyük bölümünü ilçemizde geçirip adres kaydını almayanlar, özellikle ilçe dışındaki emekli hemşehrilerimiz, her evden en az bir kişinin adres kaydını ilçemize alması hizmet ve yatırımların artması anlamında çok önemlidir. Hepsinden daha önemlisi adres kayıtlarının alınmaması ve nüfus sayısının azalması resmi kurum ve kuruluşlarda daralmaya, azalmaya ve hatta kapanmalara yol açabilir. Bunun sonucunda basit işlemler için bile ilçe dışına şehir merkezlerine gidilmek zorunda kalınabilir. Ayrıca ilçemizin talepleri ve istekleri (doğalgaz-bazı kurum şubelerinin ilçemize açılması vb.) konusunda nüfus sayısının önemi daha da artmaktadır. Değerli Kemaliye sevdalıları yapmanız gereken; Kemaliye’de iseniz nüfus müdürlüğüne gidip adresinize kaydınızı aldırmanız. Adres kayıtlarınızı e-devlet üzerinden Kemaliye’deki adresinize almak için (uygulamadan değil) arama motorunuzda e-devlet i aratın sonra TC ve şifreniz ile girin. E- devlette adres değişikliği aratın. Adres değişikliği (boş konuta) girin. Devamında sayfa sizi zaten yönlendirecektir. Kemaliye dışında iseniz; bulunduğunuz nüfus müdürlüğüne gidip Kemaliye’deki bir yakınınıza TC numarası ve ismini vererek benim ve ailemin adres değişikliğini yapmak üzere temsil yetkisi vermeniz gerekmektedir. Temsil yetkisini alan kişi ilçemizdeki nüfus müdürlüğüne giderek kaydınızı yapabilir. Kemaliye adresinizi tam bilmiyorsanız aşağıdaki telefon numaralarından öğrenebilirsiniz. Daha iyi yatırımlar daha iyi hizmet daha güçlü bir Kemaliye için adres kayıtlarınızı Kemaliye’ye alınız, ihmal etmeyiniz. Nasıl yapabilirim ve adres bilgileri için: İrtibat no: 0446 751 20 16 - 0446 751 20 66” ifadelerine yer verdi.