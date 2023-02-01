Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, Adana’nın altyapı sorununu çözmek için çalıştıklarını söyleyerek, "Yaklaşık 300 milyon TL altyapıya ciddi para yatırdık" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, Adana’nın altyapı sorununu çözmek için çalıştıklarını söyleyerek, "Yaklaşık 300 milyon TL altyapıya ciddi para yatırdık" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, kentteki bir otelde gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi. Adana’nın hakkı yenen ve hakkı korunmayan bir il konumunda olduğunu ifade eden Başkan Zeydan Karalar, "30 büyükşehir içerisinde gelirinin 22’nci sırada olması bunun ispatıdır. Bunun değişmesi için mücadele eden bir belediye başkanı ben duymadım. Adana’nın bugüne gelmesinde 2 temel yanlışı var. Bir yönetimin iyi olmaması, ikincisi gelirin çok düşük olması. Adana gibi kadim bir kentin Türkiye’nin sanayisini bir dönem taşımış kentin, uzun dönem 4’üncü büyük kent olması, 30 büyükşehir içinde gelirinin 22’nci sırada olmasını hak etmiyor. Hep birlikte çaba göstermeliyiz. Adana’nın gelirinin artması yurttaşa daha çok hizmet yapma anlamı taşıyor. Bu durumu çözünceye kadar zorlamamız lazım. İthalat vergilerine müdahale ettik. Vergilerin bir bölümünün Adana’dan yatırılmasını sağladık. İş adamlarıyla konuştuk. Bu vesileyle Adana’nın ayda 50-60 milyon civarında geliri arttı" diye konuştu.

“İnsanlar artık Adana’yı olumsuz yönleriyle tanımıyorlar”

Adana’nın emeklilerin yaşayabileceği 799 kent arasında 6’ncı sırada seçildiğini hatırlatan Karalar, "Bu önemli bir parametre. Elbette Adana’nın sıcak insanı, kirasının ucuz olmasının yanında Roma döneminden kalan kimliklerin, tarihinin ve buradaki güzelliklerin sağlık da dahil öne çıkıyor olması önemli. Demek ki Adana’yı bu yönleriyle iyi tanıtmışız. Adana’nın bu yönleri 3 sene önce de vardı. Ama bu özellikleri yeni ortaya çıkmaya başladı. İnsanlar artık Adana’yı olumsuz yönleriyle tanımıyorlar. Daha çok olumlu yönlerinin açığa çıktığı ve bu yönleriyle tanınan bir Adana var. Adana’da özellikle adliyede yaşanan olaylar sıkça televizyonda göründüğüne şahit oluyordunuz. Şimdi hafta, ay geçmiyor ki 2-3 kez Adana’nın güzellikleri ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

“Yaklaşık 300 milyon TL altyapıya ciddi para yatırdık”

Adana’da çarpık bir kentleşme olduğunun altını çizen Başkan Karalar, "İmar eylem planı çalışmamız hala devam ediyor. İmar eylem planı yapılması çok kolay değil. Bu şartlarda da en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Adana’da yeşil alanları arttırmak için yeşil eylem planı yapıyoruz. Trafikle ilgili ciddi sıkıntılarımızın olduğunu biliyoruz. Trafik sorununu çözmek için 86 günde alt geçit yaptık. Şimdi Şakirpaşa’yı yapmaya çalışıyoruz. Onun projesi bitmek üzere. Şu anda Öğretmenler Bulvarı’nda 200-250 milyon bedelli bir alt ve üst geçit ihalesine çıktık. O nokta biliyorsunuz sabah akşam tıkanıyor. Belediye Evleri çok tartışılıyor. Bizim projemiz değildi devam ettirmek zorunda kaldık. Orada da trafiği rahatlatmak için alt veya üst geçit yapacağız onun için de ihaleye çıkacağız. İlim Bulvarı’nın ismi Üniversite Bulvarı olarak değişti. Sadece köprüsü 250 milyon, devam ediyor. Ahmet Zenbilci Bulvarı köprüsünün ihalesine çıktık. Nisan, Mayıs gibi onu açacağız inşallah. Turgut Özal Bulvarı’nın paralelinde bir çalışma var. Devlet Bahçeli köprüsünden geçince DSİ’nin önünden direkt yeni açacağımız Aşıklar Bulvarı’ndan Turgut Özal Bulvarı’nın arkasından direkt Süleyman Demirel Bulvarı’ndan çıkacaksınız. Ray Sokağa çok büyük yatırımlar yaptık. Yaklaşık 300 milyon TL altyapıya ciddi para yatırdık" diye konuştu.

Metro ve tramvay çalışmalarının sürdüğünü aktaran Karalar, onay beklediklerini kaydederek, "Tramvayla birlikte metro da olursa trafikte rahatlama olur" dedi.