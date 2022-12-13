Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, mobil güneş enerjisi paneli ile buluşturulan üretici sayısının artırıldığını söyledi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, mobil güneş enerjisi paneli ile buluşturulan üretici sayısının artırıldığını söyledi.

Başkan Karalar, Tufanbeyli’nin köy ve mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi, çözüm önerileri sundu. Üreticilere mobil güneş enerjisi paneli dağıttı.

Tufanbeyli ilçe merkezinde esnaf ziyaretlerinde bulunan Başkan Karalar, ilçede görev yapan muhtarlarla da bir araya geldi, mahalle ve köylerin sorunlarını, muhtarların talep ve önerilerini ilk ağızdan dinledi, yapılan ve yapılacak hizmetler hakkında bilgi verdi.

Başkan Karalar, şu ana kadar yapılan hizmetleri çoğaltacaklarını, belediyenin gün geçtikçe daha iyi hale gelen mali yapısıyla, hizmet sayısının ve kalitesinin artacağını, sorunların çözülüp, ihtiyaçların giderileceğini belirtti.

Öte yandan Tufanbeyli’de koyun, keçi ve arı yetiştiricilerine güneş enerjisi paneli dağıtımı gerçekleştirildi.

2022 yılında ilçelerde 1250 adet mobil güneş enerjisi paneli desteği sağladıklarını ifade eden Başkan Zeydan Karalar, önceki yıl yapılan 500 adet güneş enerjisi paneli desteğinin ardından, mobil güneş enerjisi paneli ile buluşturulan üretici sayısının artırıldığını açıkladı.

Kırsalda bir yandan su, yol ve diğer belediye hizmetlerinin aralıksız verildiğini, yanı sıra üreticinin desteklenmesine yönelik önemli hizmetler gerçekleştirdiklerini kaydeden Karalar, insanların yaşadıkları yerde ekonomik olarak güçlenip mutlu olmasını sağlamaya yönelik çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.