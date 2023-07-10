Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 40-50 yıllık sorunları tek tek çözerken, çözüme kavuşması gereken meseleleri de halkın arasına girerek birinci ağızdan dinliyor.

Karalar, Güzelevler Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalleye yapılan altyapı, yol, durak, köprü, park hizmetleriyle ilgili bilgi veren, yapılacak diğer hizmetleri anlatan Başkan Zeydan Karalar, mahalle sakinlerinin talep ve isteklerini dinledi.

Göreve başladığı günden bu yana, merkezde ve kırsalda, mesaisinin büyük çoğunluğunu halkın arasında, ilçelerde, köylerde, mahallelerde geçiren ve halkın sorunlarını birinci ağızdan dinleyen Karalar, hemşehrileriyle bir arada olmaktan vazgeçmiyor.

Enerjisini Adanalılardan aldığını her fırsatta dile getiren Başkan Karalar, gittiği her yerde hemşehrilerinin sevgi gösterileriyle karşılanıyor. Adanalıların bağrına bastığı, ilgisini esirgemediği Başkan Zeydan Karalar, halkın istek, ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda çalışmaktan ödün vermiyor.