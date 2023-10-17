Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Şakirpaşa Altgeçidi inşaatında denetleme gerçekleştirdi, Karataş yolu esnafıyla bir araya gelip, sorunlarını dinledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, yeni altgeçitler ve yollarla Adana’nın geleceğine yönelik adımlar atmaya devam ediyor. Daha önce D 400 Karayolu üzerinde bir alt geçidi 86 günde bitirerek bir ilke imza atan Adana Büyükşehir Belediyesi, yeni altgeçitler için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kent içi trafiğini rahatlatmak amacıyla yapımına başlanan ve sona gelinen Şakirpaşa Altgeçidinde çalışmaları denetledi.

Karataş yolu esnafını ziyaret

Başkan Zeydan Karalar, kırsal ve merkez ilçelerde, mahallelerde ve köylerde, hemşehrilerinin sorunlarını birinci ağızdan dinlemeye devam ediyor. Karataş Yolu üzerindeki esnafla bir araya gelen Başkan Zeydan Karalar, “Kent ekonomisinin bel kemiği olan esnafımızla ortak akıl çerçevesinde hareket ediyor, daha yaşanabilir bir Adana için çalışıyoruz. Karataş Yolu üzerinde faaliyet gösteren esnaf kardeşlerimizi ziyaret ettik, taleplerini ve beklentilerini dinledik” dedi.