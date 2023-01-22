Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar liseli gençlerle bir araya geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’ndaki “Zeydan Başkan’la 1’e 1” toplantısına katılan çok sayıda genç Adana’nın ve öğrencilerin sorunlarıyla ilgili görüşlerini aktarma, Başkan Zeydan Karalar’a soru yöneltme imkanı buldu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar liseli gençlerle bir araya geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’ndaki “Zeydan Başkan’la 1’e 1” toplantısına katılan çok sayıda genç Adana’nın ve öğrencilerin sorunlarıyla ilgili görüşlerini aktarma, Başkan Zeydan Karalar’a soru yöneltme imkanı buldu.

Toplantının açılışında konuşan Adana Halkçı Liseliler İl Başkanı Ece Torun, Türkiye’de hemen her iktidar döneminde değiştirilen eğitim sisteminin yapboz tahtasına döndüğünü, oysa gelişmiş ülkelerde uzun süreli yapılan eğitim planlarının, hangi hükümet göreve gelirse gelsin uygulanmaya devam edildiğini söyledi.

Soru-cevap bölümüne geçmeden önce gençlere hitap eden Başkan Zeydan Karalar, ne zaman gençlerin karşısına çıksa umutlanıp heyecanlandığını söyledi. Başkan Karalar, “Cumhuriyetin kuruluşunda Mustafa Kemal Atatürk başöğretmenlik yaptı. Eğitimin ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyordu. Çok okuyan bir insandı ve bilgi birikimi inanılmaz yoğundu ama eğitimle ilgili kararlar alınırken Milli Eğitim Şurası toplandı. Bazı konularda devlet politikaları hükümetlere göre yapılandırılamaz. Dış politika gibi, milli eğitim gibi hayati önem taşıyan konularda yeni politikalar geliştirilebilir, eklemeler, çağa uygun yenilikler yapılabilir ama kökten değişiklik yapılamaz. Yorumlayan, olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kuran insanı, dünya genelindeki otoriter iktidarlar istemez. Gençlerin sandığa gitme noktasında pek istekli olmadıklarını istatistikleri incelediğimizde görüyoruz. Gençlerin sandığa gitmesi çok önemli. Gelecekte nasıl bir Türkiye olacağı konusunda gençler sandığa giderek karar vermeli” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün, kurduğu ülkeyi gençlere emanet ettiğini, dünyada bunu yapan başka bir lider bulunmadığını kaydeden Başkan Zeydan Karalar, “Bu siz gençler için ağır ama önemli bir sorumluluk. Gençlerimizin mutlaka çok okuması, her konuda kendilerini geliştirmesi gerek. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Türkiye’yi ne denli zor şartlarda kurduğunu ve onlara minnet borcumuz olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız” diye konuştu.

Başkan Zeydan Karalar’a çok sayıda soru yönelten gençler, sorunlarını, ihtiyaçlarını ve fikirlerini aktarma imkanı buldu.