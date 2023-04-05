Kozanlılarla iftarda buluşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kozan’a doğalgaz geleceğini, bu nedenle yolların kazıldığını, bozulan yoların çalışmaların ardından hemen yapılacağını söyledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Kozan Belediyesi ile birlikte Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay Meydanı’nda iftar yemeği verdi. Kozanlıların yoğun katılım gösterdiği iftarda Karalar, Kozanlılara ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Kozan’a çok önemli hizmetler yaptıklarını ve birkaç köy yolu eksiğinin de bu yıl tamamlanacağını belirten Karalar, Kozan halkının sevgisine layık olmak için ne gerekiyorsa yaptıklarını ve yapacaklarını anlattı.

Kozan’a doğalgaz gelmesi için çalışma gerçekleştirdiğini, bu nedenle yolların kazıldığını, normalde bu çalışma için belediyeye para ödenmesi gerektiğini ama halkın doğalgaza ulaşmasının önündeki zorlukları azaltmak için bu ödemeyi talep etmediklerini ifade eden Karalar, kışa girmeden kazılan yolların da yapılacağını açıkladı.

Ramazan ayını insanların düşmanlıkları bir kenara bırakması, kucaklaşması ve barışması dolayısıyla çok sevdiğini kaydeden Karalar, “Ülkemiz de artık barış, dinginlik, iyi söz istiyor. Kötü söz, hakaret, kavga istemiyoruz. Artık ülkemizde de huzur, barış ve sevgi ortamı hakim olsun istiyoruz. Ramazan Bayramı’na güzellikler ve huzur içinde girmeyi istiyoruz. Şimdiden Ramazan Bayramı’nızı kutluyorum. Hiç merak etmeyin bu kardeşiniz sizin için 24 saat çalışmaya devam edecek” dedi.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan da Kozanlılara hitap etti, iftar programı için Adana Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.