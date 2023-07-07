Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, toplu taşıma araçlarında klima denetimini sürdürüyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da bizzat denetleme yaparak toplu taşıma araçlarında klima açmanın zorunlu olduğunu kaydetti.

Göreve başladığı günden bu yana kentin her noktasında vatandaşlarla buluşan Başkan Karalar, Atatürk Parkı’nda Adanalılarla bir araya geldi.

Başkan Karalar, “Adana’mızın en değerli parklarından Atatürk Parkı’nda hemşehrilerimizle buluştuk. Emeklilerimizin çay sohbetine ortak olduk, gençlerimizle gelecek beklentilerini konuştuk” dedi.

Başkan Zeydan Karalar, klima denetimi yapan zabıta ekiplerini de ziyaret ederek, “Kentimizde yaz aylarında toplu taşımada klima açmak zorunludur. Hava sıcaklığının arttığı şehrimizde vatandaşlarımızın rahat ve konforlu seyahat edebilmesi için denetimlerimizi sıklaştırıyoruz. Klima çalıştırmadığını tespit ettiğimiz toplu taşıma araçlarına yasal işlem uyguluyoruz” diye konuştu.