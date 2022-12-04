Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyeti emanet ettiği gençler ve büyük önem verdiği eğitim, bizim de vazgeçilmezlerimizdir” dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyeti emanet ettiği gençler ve büyük önem verdiği eğitim, bizim de vazgeçilmezlerimizdir” dedi.

Başkan Karalar, Yumurtalık ilçesinde, Yumurtalık Meslek Yüksek okulu öğrencileriyle bir araya geldi. Yaklaşık 60 öğrenciyle buluşan Başkan Karalar, öğrencilerin sorunlarını dinledi.

Barınma, yemek, eğitim malzemesi başta olmak üzere çeşitli sorunlarını kendisine ileten öğrencileri dikkatle dinleyen ve not alan Başkan Karalar, su altı kaynakçılığı eğitimi alan ve diğer bazı branşlardaki öğrencilerin eğitim malzemesi ihtiyaçları, maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin akşam yemeği isteği ve bazı diğer ihtiyaç ve taleplerin karşılanması için imkanlar doğrultusunda ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

Başka şehirden gelen öğrencilerin, ailenin maddi durumu da iyi değilse sorun yaşadığını, bunun derslere odaklanmayı zorlaştırdığını söyleyen Başkan Karalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitimin önemini vurguladığı sözlerini hatırlattı ve Türkiye Cumhuriyeti’ni gençlere emanet ettiğini kaydetti.

“Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyeti emanet ettiği gençler ve büyük önem verdiği eğitim, bizim de vazgeçilmezlerimizdir” diyen Karalar, şunları kaydetti:

“Gençlik bizim için çok önemli. Mustafa Kemal Atatürk, kurduğu Cumhuriyeti gençlere emanet ediyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’e benzer lider geçmişte yoktu, gelecekte de olmayacak. Bu kadar çok yönlü ve müthiş öngörülü bir lider. Yüzyıl geçti ama hala onun çok sayıda yönünü yeni yeni tanıyoruz. Bin yıl geçse de onun değeri her geçen gün daha iyi anlaşılacak. ‘Benim düşüncelerim bilimle ters düşerse bilimi seçin’ diyen bir önderdir Mustafa Kemal Atatürk.”