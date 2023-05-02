Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar," Halkımıza daha iyi hizmet için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz ve tempomuzu artırarak buna devam edeceğiz" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, merkez ve kırsal ilçelerin mahallelerinde vatandaşlarla buluşup sohbet etmeye, sorunları dinleyip anında çözüm üretmeye devam ettiği belirtildi. Bu çerçevede Başkan Karalar’ın, Karataş ilçesine bağlı Tuzla, Gökkaya, Kırmızıdağ, Bahçe, Bebeli ve Adalı köylerini ziyaret etti.

Konuşmasında Türkiye’nin birleştirici, pozitif bir dile ihtiyacı olduğunu belirten Başkan Zeydan Karalar, “Biz Adana’mızın dört bir yanına, vatandaşın kime oy verip vermediğine bakmadan, eşit şekilde hizmet götürüyoruz. Ayrıştırmak, ötekileştirmek ülkemizin lehine sonuç vermez. Halkımıza daha iyi hizmet için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz ve tempomuzu artırarak buna devam edeceğiz. Millet İttifakı hükümetinde bizim de gücümüz artacak ve kentimize hizmeti bir başka boyuta taşıyacağız” dedi.

Karataş’ın muhtarlarıyla da bir araya gelen Karalar, sorunları dinledi ve çözümü için gerekenleri yapacaklarını ifade etti.