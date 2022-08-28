1980-1989 yılları arası iki dönem Darende Belediye Başkanlığı yapan Karakurt’un ilçeye önemli hizmetleri olmuştu.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlık nedeniyle 91 yaşında vefat eden Abdullah Karakurt, Darende Zaimoğlu Çarşı Camisinde ikindiyi müteakip kılınan cenaze namazından sonra Hacı Derviş Mahallesi’ndeki Kurtbağ Mezarlığı’nda defin edildi.

91. İEF ve Terra Madre Anadolu için geri sayım

91. İEF ve Terra Madre Anadolu için geri sayım

Malatya’nın Darende İlçesi eski belediye başkanlarından Abdullah Karakurt vefat etti.

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