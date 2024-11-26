Karabük’ün Yenice ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere vefa yemeği verildi.

Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş 25 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla vefa yemeği programı düzenledi. Ihlamur Teras Tesislerinde gerçeklesen programda Karakaş 250’ye yakın öğretmenle bir araya geldi.

Günün önemine dair konuşma yapan Başkan Karakaş, "Sizin için özel bir gün olan bu günde güzel bir etkinlik yapalım istedik. Sizlerin çok özel ve çok kıymetli olduğunuzu bir nebzede olsun hatırlatmak istedik. İlçemize ve çocuklarımıza verdiğiniz emekler için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün aynı zamanda benim için buruk bir gün. Çünkü benim İlkokul öğretmenim olan İbrahim Tozoğlu öğretmenim kısa bir süre önce, 10 Kasım’da aramızdan ayrıldı. Rabbim onun mekânını cennet eylesin. Ailesine sabırlar diliyorum. Bu vesileyle aramızdan ayrılan tüm öğretmenlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum” diyerek duygularını dile getirdi.