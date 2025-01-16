Karabük’ün Yenice ilçesi Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile imzalanan protokol ile ilçeye spor tesisleri ve yeni çocuk oyun alanları için destek ve hibe aldı.

Başkan Karakaş, gençlere spor yapabilme ve çocuklara oyun park alanları oluşturmak amacıyla Spor Toto Teşkilatı ile imzalanan protokolün Yenice’ye hayırlı olmasını diledi.

10 milyon maliyetli spor aletleri ve çocuk parkları yenileme sahaları sürecini başlattıklarını ifade eden Karakaş, "Yenice Merkez ilçemiz sınırları içerisinde bulunan spor aletleri ve yeni park alanları kazanım noktasında başlattığımız çalışmalar kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile imzaladığımız protokol kapsamında tamamı hibe olarak ilçemize kazandırmış olduğumuz 10 milyon TL maliyetli spor aletleri ve çocuk parkları yenileme sahaları sürecini başlattık. Hayırlı uğurlu olsun inşallah" dedi.

Şehre her alanda katkı sunmaya çalıştıklarını aktaran Karakaş, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yatırımları kapsamında yapılacak olan tesislerimiz için Spor Toto Teşkilatı ile protokolü imzaladık. Yapılacak bu tesisler ile gençlerimizin, çocuklarımızın spor noktasında daha ilerilere gitmesini sağlayacağız. İlçemize yeni spor alanları kazandırmak adına çalışmalarımız devam edecek. Spor aletleri ve çocuk parkları ilçemize kazandırılacak olmasında Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak başta olmak üzere Spor Toto Teşkilat Başkanı Dr. Mehmet Ata Öztürk’e, Karabük milletvekillerimiz Cem Şahin’e, Ali Keskinkılıç’a, AK Parti Karabük İl Başkanımız Ferhat Salt’a ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.