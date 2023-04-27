Başkan Karadoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle düzenlenen etkinlikler kapsamında makamını öğrencilere bıraktı.

Etkinlikler kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Doğa Koleji öğrencisi Miran Taha Bayram, Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu öğrencileri Muhammed Toprak Alvaç ve Hazal Berk başkanlık makamına oturdu.

Okul Müdürleri ve Öğretmenlerin eşlik ettiği programda, Öğrencilerin verdiği çiçeği alan ve kendilerine teşekkür eden Karadoğan, öğrencilere çikolata ikram ederek bir süre sohbet edip hedefleri hakkında bilgi aldı. Bir süre Karadoğan’ın koltuğuna geçen öğrenciler, taleplerinin talimatını telefonla aradığı Birim Müdürlerine verdi. Taleplerinin yerine gelmesinden dolayı Karadoğan’a teşekkür eden öğrenciler, tüm çocukların bayramını kutladı.

Ziyaretine gelen öğrenci ve öğretmenlere çeşitli hediyeler veren Karadoğan, "Sizler ilmin ve aklın ışığında en iyi eğitimi alarak gururumuz, ümidimiz, güvenimiz ve geleceğimiz olacaksınız. Yarın ülkemizi yönetecek, milletimizi yüceltecek, ulusal egemenlik ilkesini sonsuza kadar taşıyacak ve yaşatacak temel güç kaynağımızsınız. Bu umut ve inançla, başta sizin ve tüm çocuklarımızın bayramını kutluyorum dedi.