Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, 6 Şubat depreminin 2. Yıldönümünde hayatını kaybeden vatandaşları anmak için düzenlenecek etkinliklerin yanı sıra, afetlere karşı farkındalık eğitimleri ve bina envanteri çalışmaları ile deprem gerçeğini unutturmamaya yönelik faaliyetlerin devam edeceğini açıkladı. Başkan Karabatı, vatandaşlara depreme hazırlıklı olma çağrısında bulundu ve Karacabey’de belirlenen afet toplanma alanlarını da paylaştı. Ayrıca, Karacabey Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, lise öğrencilerine yönelik afet ve acil durum yönetimi konusunda eğitimler veriyor.

Asrın felaketi olarak nitelendiren 6 Şubat depreminin üzerinden iki yıl geçti. Depremi hiçbir zaman unutmadıklarını belirten Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, "Biz her zaman bir olduk, her zorluğu birlikte aştık. Deprem gerçeğini unutmamalı ve bu konuda bilinçlenmek durumundayız. 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da şifalar diliyorum." dedi. Karabatı ayrıca, Belediye olarak 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde hayatını kaybeden vatandaşları anmak için 6 Şubat 2025 günü Ulu Camii’nde öğlen namazı sonrası Mevlid-i Şerif okutulacağını ve ardından da lokma ikramında bulunacağını duyurdu.

6 Şubat 2023 tarihinde tüm Türkiye’yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde yaşadığımız iki büyük deprem, 11 ilimizde 50 binden fazla can kaybımıza ve on binlerce vatandaşımızın yaralanmasına neden oldu. Asrın felaketi olarak adlandırılan bu deprem felaketi ülkemizin yaşadığı en acı felaketlerden birisi olarak tarihe geçti.

"Afetlere karşı çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

6 Şubat depremlerinin 2. yıldönümü dolayısıyla açıklama yapan Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, "Depremin ardından Karacabey Belediyesi olarak araç, makine ve personellerimizin bölgeye intikalini sağladık. Gerek deprem bölgesi gerekse şehrimize gelen depremzede misafirlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hemşehrilerimizle beraber tüm imkanlarımızı seferber ettik, onları yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz." ifadesini kullandı.

Karacabey Belediyesi olarak deprem gerçeğini göz önüne alarak Afet İşleri Müdürlüğü kurduklarını ve çalışmalara start verdiklerini belirten Başkan Karabatı, şu bilgilere yer verdi: "Afetlerle ilgili farkındalık eğitimlerimizin yanı sıra, Karacabey’de bulunan binaların deprem, sel, yangın gibi afet durumlarına karşı dayanıklılık durumlarının analiz edilmesi amacıyla akademik odalarla iş birliği içinde bina envanteri çalışmaları yürüteceğiz. Bu çalışma kapsamında binaların mevcut yapısal özellikleri belgelenecek ve risk seviyeleri ortaya konulacak. Hazırlanacak raporlar ve belgeler ışığında afetlere karşı dayanıklılığı artırıcı önlemler alınacak, binaların güçlendirilmesi veya yenilenmesi için gerekli çalışmalar planlanacak. Ayrıca, afet müdahaleleri ve yönetimi kapsamında Karacabey Afet Müdürlüğü’ne çeşitli araç ve ekipmanların kazandırılması planlanmakta. Bu sayede Belediyemiz afet durumlarında hızlı ve etkili müdahale sağlayacak."

Başkan Karabatı, Afet Toplanma Alanları’nı hatırlattı

"Depreme hazırlıklı olmalıyız" diyen Belediye Başkanı Fatih Karabatı, muhtemel afet durumlarında vatandaşların güvenli bir şekilde toplanabileceği yerleri içeren listeyi yeniden paylaştı. Başkan Karabatı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Deprem, ülkemizin ve şehrimizin gerçeği. Bunu bilip hayatımızı buna göre dizayn etmemiz gerekiyor. Karacabey Belediyesi olarak bu bilinçle hareket ediyoruz. Bu konuda Belediyemizin arama kurtarma ekibi hazır. Diğer yandan doğal afet ve acil durum toplanma alanlarının en doğru yerlere tanımlanmasına kadar birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Hiç deprem olmayacakmış gibi günlük hayatımızı sürdürürken, 1 dakika sonra deprem olacakmış gibi de hazırlıklarımızı yapmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Karacabey’in deprem risk haritası göz önüne alınarak belirlenen 28 farklı nokta, mahallelerin nüfus yoğunluğuna göre seçildi. İlçedeki doğal afet ve acil durum toplanma alanları şöyle: Bayramdere Mahallesi Özyuvam Sitesi Arası Park ve Yeniköy Piknik Alanı, Canbalı Mahallesi için Şehit P. Yüzbaşı Pilot Acarca Parkı ve Atatürk Kültür Parkı, Emirsultan Mahallesi için Bektaş Parkı ve Gençlik Parkı, Esentepe Mahallesi için Atatürk Parkı ve Çamlık Mesire Alanı, Garipçe Mahallesi için Ulucami, Gazi Mahallesi için Sırabademler Parkı, Karacapaşa Cami, Şehir Bahadır Tayfur İlkokulu, Hacı Ahmediye İlkokulu; Hamidiye Mahallesi için Hamidiye Düğün Salonu, TOKİ Parkı ve Karacapark, Karacaahmet Mahallesi için Atatürk İlkokulu ile Servet Somuncuoğlu Parkı, Mecidiye Mahallesi için İstiklal İlkokulu ile Otopark alanı, Runguçpaşa Mahallesi için Runguçpaşa Camii, Selimiye Mahallesi için İmaret Camisi ve Parkı ile 14 Eylül İlkokulu, Sırabademler Mahallesi için Muhsin Yazıcıoğlu Parkı, Tabaklar Mahallesi için Adnan Menderes Parkı ve Kent Meydanı, Tavşanlı Mahallesi için Cumhuriyet İlkokulu, Yeni Mahalle için de Papatya Parkı ile Yunus Emre Cami.

Öte yandan, daha önce Karacabey Belediyesi’nin AFAD ile koordineli bir şekilde tamamladığı çalışma ile tüm toplanma merkezleri yeşil tabelalarla belirlenerek, dikkat çeken alanlara konumlandırılmıştı. QR kodları ile güncel tutulan tabelaların ve toplanma alanlarının yerlerinin, e-devlet üzerinden ve Karacabey Belediyesi sitesi üzerinden öğrenebileceği kaydedildi.

Afet İşleri Müdürlüğü’nden öğrencilere eğitim

Karacabey Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, lise öğrencilerine yönelik afet ve acil durum yönetimi konusunda eğitimler veriyor. Ergün Koç Kültür Merkezi’nde 3 gündür süren eğitimler kapsamında öğrencilere deprem, sel ve yangın gibi farklı afet senaryolarında nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilgiler verildi. Şu ana kadar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Dayı Karacabey Lisesi, Karacabey Anadolu Lisesi öğrencilerine Afet Farkındalık Eğitimi verildi.

Önümüzdeki günlerde de benzer eğitimlerin Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Sadık Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine de verileceği bildirildi.

Okulların yanı sıra, gelecek talep doğrultusunda Afet İşleri Müdürlüğü ekiplerince kurumlar ve firmalara da eğitim verilerek kentte afet kültürünün artması sağlanacak. Böylelikle yaşanabilecek muhtemel afetlerde meydana gelebilecek pek çok zararın da önüne geçilmesi hedefleniyor.