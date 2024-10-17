Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Başkanı Sabri Bayram’ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette, Beylikova ilçesinde tamamlanan ve devam eden projeler hakkında detaylı bilgiler verildi. Başkan Karabacak, ilçenin kalkınma yolundaki stratejik adımlarını ve projelerin bölgeye katkılarını aktararak, bugüne kadar elde edilen başarıların altını çizdi. Ziyaret sırasında, önümüzdeki dönem için planlanan yeni projeler de masaya yatırıldı. Beylikova’nın gelişimini sürdürecek projeler için BEBKA Genel Sekreteri Sabri Bayram ile karşılıklı fikir alışverişi yapılarak, projelerin sürdürülebilirliği ve bölgeye getireceği kazanımlar değerlendirildi. Ayrıca, BEBKA’nın yılbaşında açıklamayı planladığı destek programları hakkında Başkan Bayram’dan önemli bilgiler alındı. Bu desteklerin, Beylikova’nın kalkınma hamlesini güçlendireceği ve projelerin daha hızlı hayata geçmesini sağlayacağı vurgulandı.

“BEBKA’nın desteği projelerimizin daha etkin olmasını sağlıyor”

Başkan Karabacak, “Beylikova’nın geleceğini inşa ederken, BEBKA’nın desteği ve işbirliği, projelerimizin daha geniş kapsamlı ve etkin olmasını sağlıyor. İlçemizi daha ileriye taşımak için güçlü bir vizyonla çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Ziyaret, Beylikova’nın kalkınma yolundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyarken, işbirliği ve desteklerle ilçenin her alanda gelişmeye devam edeceği mesajı verildi.