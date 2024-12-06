Konya’da 7-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Hazreti Mevlana’nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri’nin şehir için önemine dikkat çeken Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak, esnaf ve sanatkarların hazırlıklarını tamamladığını belirtti. Başkan Karabacak, hoşgörü ve güler yüzle şehre gelen misafirlerin en güzel şekilde ağırlanacağını söyledi.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “7-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Hazreti Mevlana’nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri, Konya ve Konya ekonomisi açısından ciddi katkı sağlamaktadır. Esnaf ve sanatkarlarımız, ‘Gel, ne olursan ol yine gel’ çağrısıyla şehrimize gelecek olan tüm misafirlerimizi, güler yüzle ve hoşgörüyle ağırlayacaktır. Bu yıl da yerli ve yabancı binlerce misafirimizi şehrimizde en güzel şekilde ağırlayacağız. Bugüne kadar düzenlenen tüm organizasyonlarda üzerine düşen tüm görev ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getiren esnaf ve sanatkarlarımız, vuslat yıldönümü törenleri çerçevesinde de şehrimizin tanıtımına yine büyük katkı sağlayacak, Hazreti Mevlana’nın diyarı, Ahi Evran’ın makamı, inanç turizminin, hoşgörünün ve Selçuklu’nun başşehri Konya’mızın misafirperverliğini tüm dünyaya en iyi şekilde gösterecek ve en güzel şekilde temsil edecektir.”