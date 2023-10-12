Havaların soğuması ile birlikte artan grip vakalarına karşı alınacak en önemli tedbirlerden birinin grip aşısı olduğu belirtilirken, 21. Bölge Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin aşı yaptırmasını önerdi.

Gribin, influenza adı verilen bir virüsün, şiddetli kas ve eklem ağrıları, ishal ve yüksek ateşle seyreden bir enfeksiyon hastalığı olduğunu ve bu hastalıktan korunmada en etkili yöntemin grip aşısı olduğuna dikkat çeken 21. Bölge Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, “Havaların soğumasıyla birlikte grip vakıaları da artıyor. Özellikle mevsim geçişlerinde artan, günlerce geçmeyen ve tüm vücudu etkileyen grip, çeşitli virüslerin etken olduğu bir üst solunum yolları hastalığıdır. Gribe yakalanmamak ya da hastalığı mümkün olabilecek en hızlı şekilde atlatabilmenin yolu öncelikle aşı daha sonra ise düzgün ve dengeli beslenerek bağışıklık sistemimizi güçlendirmekten geçiyor” diyerek vatandaşların grip aşısını yaptırmasını tavsiye etti.

“Aydın’ın havası dezavantaj, yetişen ürünler avantaj”

Aydın’da yaşayanların ilin sık sık değişen havası nedeniyle dezavantajlı olduğunu ancak yetişen sebze ve meyveler ele alındığında çok avantajlı olduğunu belirten Karaarslan, “Sabah 1 derece ile güne başlayan Aydınlı vatandaşımız gün içinde 20-22 derece sıcaklığı yaşıyor. Akşamüzeri yine 7-8 derece sıcaklıkla günü tamamlıyor. Yaşanan bu ısı farkı nedeniyle özellikle direnci ve bağışıklık sistemi zayıf olan çocuk ve yaşlılar daha çok gribe yakalanıyor. Aydın’ın havasından kaynaklanan dezavantajının yanında yetiştirdiği tüm sebze ve meyveler çok büyük avantaj. Yılın 12 ayı sebze ve meyve yetişen Aydın’da doğal ve dengeli beslenmenin yanında mevsimine göre sebze ve meyve tüketilirse gribe karşı en iyi önlemi almış oluruz” diye konuştu.